La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha emplazado al PP a que tenga "valor" y "coraje" para desmarcarse de Vox, sobre todo después del acuerdo de ambos partidos en Jumilla (Murcia) que ha impedido el uso en esa localidad de instalaciones deportivas para celebraciones islámicas.

Robles, en una entrevista con la agencia Efe, se ha mostrado "escandalizada" con ese tipo de comportamientos y esas actuaciones "absolutamente xenófobas" y que, en su opinión, "no responden a la mayoría de lo que es España", un país abierto, tolerante y acostumbrado a las distintas culturas.

"Desgraciadamente, el Partido Popular lo que está haciendo es dejarse llevar por Vox en unos comportamientos que en ningún caso responden a lo que tiene que ser la sociedad española", ha continuado.

Una actitud del PP que la titular de Defensa atribuye a que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "no ha asumido que no fuera capaz de gobernar" y está haciendo oposición con "el insulto y la descalificación". Robles ha enfatizado que al PP le vale todo para hacer esa oposición, ya sean los incendios o "faltando a la verdad en cualquier ocasión".