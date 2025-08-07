El PP ve más "fácil" pactar con Junts que con el PNV: "Es un falso partido de centro derecha, son lo mismo que Bildu"

Está claro que la relación entre el PP y el PNV no pasa por su mejor momento. Pero los populares, lejos de buscar un acercamiento con el partido de Aitor Esteban, han definido una estrategia clara: "Desenmascarar al PNV como falso partido de centro derecha".

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, recomendó este miércoles a los nacionalistas vascos "replantearse su relación con el PSOE" si no quieren ser "cómplices" de la "mafia corrupta" que propició la investidura de Sánchez en el año 2018.

En referencia a las supuestas negociaciones entre PSOE y PNV que se habrían producido gracias a la implicación de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar investigada en el caso Koldo.

A pesar del reciente desencuentro entre Tellado y Esteban en redes sociales, Tellado sostuvo en público que las relaciones con el PNV siguen siendo "correctas", pero pidió al partido vasco "asumir la responsabilidad política" que le toca por "seguir manteniendo su apoyo cerrado a Sánchez."

La realidad es que en Génova saben que "el PNV, siempre que ha podido elegir entre el PSOE y el PP, ha elegido al PSOE", y que en las únicas ocasiones en las que ha apoyado a los populares es "cuando no podía hacer otra cosa".

Fuentes de la cúpula popular califican al PNV como un "rehén" del PSOE por sus pactos cruzados en el País Vasco y Navarra y un "engaño" para el votante de centro derecha.

Porque "se venden como partido de derechas en el País Vasco, pero luego apoyan a la izquierda en el Congreso", remarcan estas mismas fuentes.

Sin embargo, el enfriamiento de la relación con el PNV no preocupa en las filas de la formación de Alberto Núñez Feijóo, debido a que la postura del PP hacia los nacionalistas vascos se está forjando desde la negativa de realizar cualquier tipo de cortejo político.

"PNV y Bildu votan lo mismo"

Desde la dirección popular recuerdan que "llevamos más de 300 votaciones en el Congreso y en ninguna de ellas el PNV fue definitorio."

Es más, defienden que en el actual panorama político "el PNV y Bildu votan lo mismo" y hoy, "Junts defiende algunos intereses concretos en los que es fácil ponernos de acuerdo".

Esta preferencia se ha materializado en múltiples alianzas parlamentarias durante el curso político 2024-2025. Junts y PP han coincidido en la derogación del impuesto a las energéticas, el rechazo al decreto ómnibus, y diversas iniciativas de rebaja fiscal.

Por ello, en el PP no ven al PNV como un "socio" potencial de una eventual moción de censura o investidura de Feijóo, sino como un "competidor" del votante de derechas en el País Vasco.

"Ante un PNV que se comporta como Bildu, los votantes de centro derecha tienen que saber que el voto útil es el del PP", defienden desde la cúpula de Génova.

Las fuentes consultadas en el PP confirman que hasta para el reconocimiento de Edmundo González en Venezuela, la formación necesitó "hablar con Iñaki Anasagasti para que el PNV votara a favor", el histórico dirigente del partido nacionalista de origen venezolano.

La apuesta del PP por Junts frente al PNV se enmarca en una estrategia más amplia de construcción de mayorías alternativas en el Congreso, donde los siete diputados de la formación catalana han demostrado ser más decisivos que los cinco del PNV para tumbar iniciativas del Gobierno.