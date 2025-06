El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su comparecencia subrayando y condenando los audios conocidos en el sumario de la UCO sobre Santos Cerdán. "Esos audios nos repugnan y nos indignan, la falta de ejemplaridad y el machismo que proyectan son incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido"

Así lo ha señalado tras una reunión de más de cuatro horas de la Ejecutiva Federal del PSOE marcada por la dimisión del secretario de Organización, Santos Cerdán, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señalaba como responsable de cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.

En su comparecencia, Sánchez ha asegurado que el PSOE dio en 2018 un paso para acabar con la corrupción sistemática del PP. "Somos una organización limpia". "El caso Koldo es el único caso de supuesta corrupción que afecta a mi organización desde que la dirijo", ha defendido.

Ha señalado que hasta la semana pasada su partido pensaba que tenía a dos implicados (Koldo y Ábalos) y ahora se han enterado de que eran 3 (con Santos Cerdán): "Vamos a hacer lo que está en nuestra mano para que lo paguen para que sea el primero y el último que afecte a la organización".

"He pedido perdón. Pero hemos avanzado mucho en estos siete años. Se han aumentado los niveles de transparencia y de rendición de cuentas. Mejoramos en el ranking internacional de lucha contra la corrupción. Ahora se castiga como un hecho imperdonable. Somos conscientes de que queda mucho por hacer. Nos dejaremos la piel para que los casos de corrupción sean cada vez más excepcionales", ha asegurado.

"No podemos ni queremos ser como el PP ni como Vox. No vamos a tapar la corrupción, no vamos a perseguir a periodistas, ni a romper discos duros a martillazos, ni vamos a construir una policía patriótica. "Vamos a actuar con contundencia, somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta", ha subrayado.