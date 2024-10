Última hora de Íñigo Errejón, en directo | Íñigo Errejón ya recibió acusaciones por parte de una joven durante un concierto

Martina Velarde, diputada de Sumar en el Congreso de los DiputadoS y secretaria general de Podemos Andalucía, ha cargado duramente contra Íñigo Errejón, en su perfil oficial de X:

Me da igual que sea políticamente incorrecto en estos momentos lo que diga. Son mis opiniones, solo mías, pero no se me olvida que vetaron a la mejor Ministra de Igualdad de este país para colocar a un señoro como Errejón y que estuviese cómodo. No me hablen de feminismo, hoy no