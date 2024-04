Resultado elecciones vascas en directo | Escrutinio y resultados en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y resto del País Vasco

Si bien en un inicio se esperaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ocupara un papel importante en la campaña electoral, finalmente, no ha sido así. El marco inicial era que Sánchez participase tanto como lo hizo en Galicia, pero apenas ha estado tres veces. Que no haya sucedido podría responder a que parte importante de la campaña del PSE se ha centrado en decir que no pactará con Bildu, un mensaje para el que Sánchez no es la persona más indicada.