Resultados elecciones en Galicia 18-F, en directo | Menos de una hora para que cierren los colegios con una participación que a las 17:00 horas superaba el 49%

Las elecciones autonómicas de Galicia 2024 se están celebrando en un clima de mucha tranquilidad y cordilaidad a excepción del supuesto altercado surgido entre un apoderado del PP y una de Sumar. Sin embargo, la jornada ha dejado algunas anécdotas simpáticas.

Desde la presencia de Carlos Mouriño, expresidente del Celta de Vigo, como apoderado del PP, al chocolate con churros que los abuelos de una joven de Vilagarcía de Arousa le han llevado para compartir con sus compañeros de mesa.

Además, la televisión no solo ha servido para dar cuenta de los avances de participación sino también para que los fieles cumplieran con la misa dominical, aunque no fuera en la iglesia. Una homilía virtual, no presencial, casi como lo que se temieron en un colegio de Vigo en el que no aparecían las llaves, lo que retrasó su apertura en la ciudad más poblada de Galicia.