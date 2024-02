Elecciones en Galicia 18-F, en directo | La participación sube más de 6 puntos respecto a las resultados del año 2020 en el recuento de las 17:00 horas de la tarde

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha subrayado este domingo la importancia de los comicios en Galicia. "Nunca me han importado más unas elecciones gallegas. Nunca me han parecido más decisivas para España", ha escrito en un mensaje en X, que ha finalizado diciendo "nunca he deseado más una mayoría absoluta del PP".