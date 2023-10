Belarra, Mónica García y líderes de Sumar en la manifestación convocada por grupos pro-Hamás

Unidas Podemos y Más País han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de mostrar" complicidad con el Estado de Israel y con la UE, que se ha posicionado "claramente al lado de Benjamin Netanyahu", y han demandado el fin del "genocidio" contra los palestinos.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la portavoz de esta formación, Isa Serra; el diputado de Sumar, Íñigo Errejón y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, entre otros, han acudido este domingo a la concentración bajo el lema "Madrid con Palestina", que esta tarde ha tenido lugar en Atocha.

Serra, en declaraciones antes de la protesta, ha pedido que "todos los demócratas" se sumen a estas manifestaciones en defensa del pueblo palestino "ante el genocidio que está sufriendo por parte de Israel", en el que la población civil "está siendo bombardeada, expulsada de sus casas y sin tener a donde ir". "Viven en una cárcel a cielo abierto", se ha lamentado.

Mónica García asiste a la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino que se celebra en Madrid y critica el "genocidio programado" de Netanyahu en Gaza: "No vamos a ponernos del lado de quienes defienden una barbarie. No en nuestro nombre" https://t.co/MUInKdtI40 pic.twitter.com/ccHN5VzbpI — Europa Press (@europapress) October 15, 2023

La portavoz de Podemos ha subrayado que la defensa de la paz implica exigir al Gobierno de Pedro Sánchez "que deje de mostrar complicidad" con el dirigente israelí Benjamin Netanyahu y que el Ejecutivo de España le lleve "ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza".

Serra ha exigido también a la Comisión Europea "que deje de ser cómplice del genocidio" contra los palestinos, que defienda la apertura de corredores humanitarios, la salida de la población civil de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria.

"Defender la paz significa un alto el fuego y vías diplomáticas, pero también una paz duradera, lo que implica poner fin a la ocupación del territorio palestino, poner fin a la vulneración sistemática de los derechos humanos que vive la población palestina", ha insistido.

Errejón, por su parte, ha coincidido en que la única solución viable para el conflicto es que se reconozca al estado palestino y que cese la ocupación del territorio por parte de Israel, y se ha sumado a las peticiones de que se ponga fin a los bombardeos, que no son, ha dicho, la defensa contra un ataque terrorista sino una "limpieza étnica".

Podemos se une a la manifestación en solidaridad con Palestina que se celebra en Madrid y pide a Sánchez que "deje de mostrar complicidad" con Israel: "Tenemos que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra" https://t.co/MUInKdtI40 pic.twitter.com/nh0fBc9Xk6 — Europa Press (@europapress) October 15, 2023

"Ninguna barbarie previa justifica el asesinato y la matanza de civiles, ninguna barbarie previa justifica la limpieza étnica", ha afirmado Errejón, que ha opinado que la UE debe ponerse "al lado de la paz" y eso "no es ir a hacerse fotos con los que están bombardeando Gaza", en alusión a la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Israel hace unos días.

Errejón cree que el Gobierno de Sánchez "ha estado bien" al exigir que se mantengan las ayudas al pueblo palestino, "pero no basta", y debe dar "un paso adelante" para exigir el fin de las agresiones, "que se detenga la masacre", porque "el derecho a la defensa no incluye bombardear hospitales, escuelas o a la población civil".

En la misma línea Mónica García ha subrayado que en esta situación "solo hay un bando, el de los derechos humanos", porque el derecho de un país a defenderse "no puede pasar por la venganza, no puede ser que el ojo por ojo sea la ley internacional que impere". Por eso ha reclamado también a Sánchez que no se ponga de lado frente a quienes silencian la "barbarie" contra Palestina y que exija que cumplan las resoluciones de la ONU.

