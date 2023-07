Comprueba los resultados elecciones generales en España 2023 | "No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada"

Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya: "Nosotras sí que hemos entendido el resultado: creemos

el nuestro es un pueblo que aprovecha las oportunidades y esta es una una nueva etapa para el cambio, para recuperar la unidad". "Las cosas se han de empezar a hacer de forma diferente; hemos recibido muchas presiones y no me temblará en absoluto el pulso. Mantendremos nuestra posicion. No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada", ha zanjado.