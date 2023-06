Elecciones generales 23-J, últimas noticias en directo | Pedro Sánchez dice que Mohamed VI no es un rey absolutista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este domingo su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y ha afirmado que no comparte que el Rey de Marruecos, Mohamed VI, sea un monarca absolutista, destacando, además, que la relación con Marruecos es estratégica tanto desde el punto de vista comercial, como de la seguridad y la inmigración.

Así se ha pronunciado esta noche durante una entrevista en el programa de Jordi Évole, en La Sexta, durante la cual el entrevistador le ha preguntado cómo se ha sentido un gobernante demócrata como él teniendo que ceder al chantaje de un monarca absolutista como el rey de Marruecos.

Pedro Sánchez ha querido precisar esta definición: "Me va a permitir que no entre en esta caracterización que hace usted de la monarquía de Marruecos. No la comparto. Como presidente creo que es importante que esto quede claro".