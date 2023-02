Irene Montero presiona al PSOE: "El PP ofrece sus votos para volver a la cultura de la violación"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado este domingo en un acto de defensa de la Ley del sólo sí es sí en el que ha dicho que es muy grave que "el PP ofrezca sus votos a quien le quiera escuchar para volver al modelo de la cultura de la violación". Aunque no ha mantenido un tono combativo contra el PSOE, esas palabras son todo un mensaje velado para el socio mayoritario de coalición.

En plena negociación con el Ministerio de Justicia para buscar la forma de abordar la reforma de la Ley de Libertad Sexual, Podemos ha convocado un acto para este domingo en el que han marcado su postura y, además de la ministra, han participado también la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell.

El mensaje de Montero hay que enmarcarlo en la predisposición que ha mostrado el PSOE para presentar una proposición de ley que reforme la norma. Los socialistas están intentando llegar a un acuerdo con Podemos, pero han recalcado en diferentes ocasiones que, si no es con ellos, lo harán por su cuenta. El caso es que si prescinden de sus socios habituales, los socialistas tendrán que recabar otros apoyos para que den los números.

"Estamos dispuestas a reformar la ley y aceptar las condiciones que el socio necesita para salir unidas juntas de esta ofensiva", ha dicho Montero. "Sólo hay una cosa en la que no vamos a ceder. No es mi patrimonio, es el derecho que han conquistado las feministas en la calle. El consentimiento no se toca", ha añadido.

Y aquí es donde siguen chocando las negociaciones. El PSOE ofrece a los morados cambiar las penas sin tocar el consentimiento, pero Podemos entiende que esto es volver al modelo anterior, ya que diferencia dos tipos de delitos, aunque a los dos se les llame agresión sexual.

"Nadie ha sido capaz de hacer una propuesta de modificación que no implique volver al modelo anterior", ha reconocido Montero en el acto. Esto deja entrever que las negociaciones siguen en punto muerto, a pesar de que Justicia mandó el pasado viernes al mediodía una última propuesta.

A pesar de la clara tensión entre los dos socios de coalición, Montero no ha querido ejercer demasiada presión directa contra el PSOE y ha enmarcado el acto en un contexto en el que son "las derechas" las que están atacando al Ejecutivo. "Esta ofensiva es contra la libertad sexual, pero también contra el Gobierno de coalición y la mayoría progresista y contra los que quieren seguir mandando", ha añadido.

En esa línea también se ha pronunciado Ione Belarra: "El tema de la rebaja de penas es una excusa que ha usado el PP para volver al modelo anterior de la violencia e intimidación", ha dicho. Aunque ya no es nada nuevo, las dos han culpado a los jueces que tildan de machistas por aplicar una ley que consideran buena.

Los socialistas también consideran que la ley es buena, pero desde Moncloa consideran "gravísimo" que se estén rebajando penas a condenados por delitos sexuales desde que entró en vigor la norma. A finales de esta semana, la cifra ya rondaba los más de 400 beneficiados.

