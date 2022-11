El PP recorre los feudos socialistas para pedir a los barones del PSOE que se rebelen contra Sánchez

El PP ha activado este martes su plan para forzar a los barones socialistas a pronunciarse contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, con el fin de favorecer a los líderes independentistas.

Los principales dirigentes del PP se han desplazado este martes a cuatro feudos socialistas para poner contra las cuerdas a Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llevado este discurso a Toledo, donde ha denunciado que los planes de Sánchez constituyen "una afrenta al Poder Judicial", pues el Gobierno pretende "reescribir la sentencia que el Estado de Derecho dictó en relación a quienes atentaron contra el ordenamiento constitucional".

"No fue suficiente con los indultos", ha señalado, "ahora ya hablan de derogar la sedición, para que no puedan ser juzgados los que tienen cuentas pendientes con la Justicia y de rebajar la malversación, para que los autores de delitos de corrupción no tengan que rendir cuentas".

Gamarra ha estado acompañada por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que intentará disputar la presidencia de la Junta al socialista Emiliano García-Page en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

En su intervención ante los medios, Cuca Gamarra ha interpelado directamente a Emiliano García-Page y al resto de barones socialistas: "Tienen que decir si están dispuestos a que el sanchismo devore al socialismo y a cualquier cosa para que Sánchez siga en la Moncloa. Si lo hacen serán cómplices y tan responsables como Sánchez".

La portavoz parlamentaria y secretaria general del PP ha denunciado que Pedro Sánchez impulsa una reforma a la carta del Código Penal, con el fin de librar de la cárcel a sus socios de Gobierno. Algo que, ha recalcado, "rompe el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, este martes en Toledo.

Mientras tanto, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, llevaba el mismo discurso a Zaragoza, para instar al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán a "rebelarse" contra los planes de Pedro Sánchez. En su visita, Bendodo ha estado acompañado por el alcalde de Zaragoza y presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha hecho lo mismo en Valencia, acompañado por el nuevo líder de los populares de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

Tellado ha pedido públicamente al socialista Ximo Puig que aclare "de qué lado está: o con el independentismo que defiende y promociona Sánchez o con la Comunidad Valenciana". El vicesecretario de Organización del PP ha advertido a los barones socialistas que "no se puede estar al mismo tiempo con España y con Sánchez, ya que se ha convertido en una amenaza para el Estado de derecho".

Por último, el vicesecretario de Coordinación autonómica del PP, Pedro Rollán, ha trasladado este mensaje a Cáceres, acompañado por el secretario general del partido en Extremadura, Abel Bautista.

Page rechaza la maniobra

Ya el pasado viernes, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los barones socialistas que "den un paso al frente" y den instrucciones a los diputados electos por su región para que voten en contra de la reforma del Código Penal que impulsa Pedro Sánchez

"Que sean los sediciosos los que van a derogar su propio delito es una cacicada injustificada en una democracia consolidada", señaló Feijóo.

Hoy el PP ha activado este plan para trasladar la presión a los líderes autonómicos del PSOE, a seis meses de las elecciones de mayo en las que se jugarán su continuidad en el cargo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado esta maniobra por considerar que es fruto de la "impotencia política" de los populares. "Muy mal deben andar si esperan que sea el PSOE el que les eche una mano", ha comentado.

"Cada uno tiene que defender su terreno. Yo no jalearé a presidentes del PP para que vayan en contra de Feijóo, no me parece que sea el camino", ha indicado en un encuentro con periodistas. García-Page ha reconocido que se siente "en minoría" en el PSOE ante esta cuestión y ha asegurado que va a seguir defendido su posición dentro del partido.

