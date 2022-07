El PSOE defiende a Chaves y Griñán: "El PP es el único partido condenado por financiación ilegal"

El PSOE ha salido en defensa de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha destacado su "honorabilidad" después de que este martes el Tribunal Supremo haya confirmado sus condenadas.

La nueva portavoz del PSOE, la ministra de Educación Pilar Alegría, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "pudor" a la hora de hablar de corrupción porque "es el presidente del único partido de este país que está condenado por financiación ilegal".

En rueda de prensa desde la sede de Ferraz, Alegría ha dejado claro que tanto Chavez como Griñán "ya asumieron responsabilidades" y que "pagan justos por pecadores" y que, por ello, el PSOE "defiende la honestidad y la honorabilidad" de ambos. En esta línea, Pilar Alegría ha recordado que los ERE "lograron salvaguardar el empleo" en una de las comunidades con mayor índice de paro de la Unión Europea.

[Los fiscales afirman que los condenados por los ERE eran "conscientes" de la "patente ilegalidad"]

"Desde el primer momento se asumieron responsabilidades políticas en el caso de los ERE en Andalucía. En ningún momento miramos a otro lado, nosotros no obstruimos a la justicia, ni usamos métodos abyectos para evitar investigaciones judiciales", ha dicho Alegría después de que Feijóo haya asegurado hoy que con la sentencia del Supremo se confirma "la mayor corrupción de nuestra historia democrática".

"Indefensión"

Misma defensa a Chaves y Griñán ha hecho el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha puesto en valor la "honorabilidad" de los condenados por el caso de los ERE y se ha preguntado "si no es indefensión" que sólo se haya conocido el fallo y no los argumentos de la sentencia.

En rueda de prensa después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Espadas ha mostrado su respeto por un fallo que los socialistas acatan pero ha sostenido que la sentencia "se debía haber producido por unanimidad".



"Mas allá del fallo nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado su vida al servicio público y en cuyos mandatos se ha producido buena parte del progreso de Andalucía", ha dicho en referencia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Juanma Moreno

Tras la decisión del Supremo, los partidos han reaccionado. Uno de los primeros ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha lamentado este martes que Andalucía vuelva a ser "hoy noticia" por asuntos relacionados con la corrupción, tras ratificar el Tribunal Supremo la condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE.

[El PP deja pasar los plazos en el Supremo sin rebatir los recursos contra la condena del caso ERE]

En declaraciones a Canal Sur Radio, Juanma Moreno ha manifestado que esa resolución del Tribunal Supremo le genera un sentimiento "agridulce" porque el nombre de Andalucía es noticia no por cosas agradables, sino por cosas "relacionadas con la corrupción". Ha insistido en que es un día de "tristeza" porque no le gusta que la imagen de Andalucía se "vincule con la corrupción".

Por otro lado, Moreno ha indicado que le produce "cierto alivio" que al final se "haga justicia" porque por lo que dice el Tribunal Supremo, el PSOE "repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia y a capricho", y al final esas cosas se "tienen que pagar".

La sentencia "se ha colado" en la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz. El presidente encuadra este fallo judicial en un tiempo pasado, que no deben olvidar nunca para que no vuelva a ocurrir.

A su juicio, el caso ERE es "uno de los capítulos más tristes y más graves en la historia de Andalucía, y probablemente también en la historia institucional de España". No obstante, ha empatizado con los representantes políticos condenados lamentando la tardanza de la sentencia.

"No puede ser que las sentencias tarden once años, que esas personas implicadas vivan un martirio de más de una década", ha proclamado Moreno, antes de señalar que "no es razonable ni sensato".

Feijóo pide dimisiones

Misma línea ha seguido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que no usará la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE como en su día hizo con el 'caso Gürtel' el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha emplazado a "tomar decisiones" y "depurar responsabilidades" tras la decisión del alto tribunal.

"No voy a usar ningún caso por demoledor que sea, aunque sea el más grave de los 40 años de democracia", ha proclamado Feijóo. Así, ha recordado que Sánchez actuó así con el caso Gürtel, con una sentencia "muchísimo menos grave que afectaba al PP" que la actual sentencia del Supremo sobre los ERE. "Aunque lo sabemos, aunque nos consta, aunque está ya dentro de la historia democrática de España, eso no me va a condicionar porque mi objetivo es no ser Pedro Sánchez", ha aseverado.

Inés Arrimadas

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera "increíble" que el PSOE haya defendido "hasta el final" a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. "Si fueran de otro partido estaría ardiendo Troya", ha comentado.

"Gracias a Ciudadanos estos señores no están todavía con un cargo en Andalucía. Fuimos nosotros los que pedimos que se fueran y es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final", ha declarado Arrimadas a Europa Press.

A su juicio, con este caso se vuelve a demostrar que el "bipartidismo nunca critica nada" si la corrupción es suya y sólo lo hace si afecta al partido "de enfrente". "Si esto fuera de otro partido estaría ardiendo Troya", ha apostillado.

Vox

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz Javier Cortés ha valorado también la sentencia del Tribunal Supremo ha dicho que en su partido "nos alegramos" por ello.

De igual modo, Javier Cortés ha realizado en un comunicado un llamamiento al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para que "el PSOE andaluz devuelva hasta el último céntimo de euro distraído de los andaluces, y nos diga dónde, cómo y cuándo van a devolver todo el dinero".

"Ningun partido ha robado como el PSOE"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "ningún partido ha robado tanto a las arcas de los españoles como el PSOE"

Para el regidor capitalino "es el mayor latrocinio que se ha producido nunca en España en democracia por parte de un partido político", pues "ningún partido político, desde luego, había robado tanto a las arcas de los españoles, y en este caso a los parados en Andalucía, como el PSOE".

Sigue los temas que te interesan