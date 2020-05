Aznar dice que Sánchez "quiere convertir a Cs en el correturnos de su mayoría Frankenstein"

La Fundación Faes que dirige el expresidente José María Aznar se ha posicionado frontalmente al cambio de postura de Ciudadanos, que se ha abierto a mantener un diálogo constante con el Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos más allá de apoyar la prórroga del estado de alarma. Este miércoles, el think tank acusaba a Sánchez de "convertir Ciudadanos en el correturnos de la mayoría Frankestein" y criticaba a Inés Arrimadas. "Algunos pueden estar satisfechos por haber recobrado tanto foco mediático".

La estrategia que presentó Ciudadanos para prorrogar la cuarta prórroga del estado de alarma, que Sánchez presentara a corto plazo un plan para levantar el estado de excepcionalidad, tampoco es bien visto por los dirigentes de Faes. "No es fácil de entender cuando el plan B de Sánchez es un estado de alarma prorrogado por un mes". A su juicio, extender este estado hasta el 30 de junio "solo tiene una motivación real" en el Gobierno: "Llegar al verano con la calle controlada y hacer del calor y de la pausa parlamentaria la parada de posta desde la que afrontar el otoño del descontento que se divisa".

La Fundación analiza la intención del Gobierno de pedir una prórroga por un mes más, no por quince días, como hasta ahora. "Necesita renovar sus coartadas y refrescar sus apoyos". A su juicio, Moncloa "ya no va a poder recurrir a la mentira de los ERTE" y "sus prestaciones decaerán" si el Congreso ya no aprueba otra prórroga del estado de alarma.

La necesidad de mantener el mando único para controlar la pandemia "se ha devaluado hasta el extremo", a juicio de Faes. Las razones que esgrime en su editorial es "la propia ineficacia del Gobierno al ejercerlo" y por las "crecientes presiones" de los "nacionalistas para ir dejándolo sin contenido".

A cambio del mando único centralizado en Moncloa, Faes propone que las restricciones que haya que imponer, "cuarentenas incluidas", y la coordinación con las comunidades autónomas "pueden y deben gestionarse" con la legislación sanitaria que prevé las situaciones de emergencia y con las leyes ordinarias que establece la Constitución. Es la misma línea que mantiene el Partido Popular de Pablo Casado. Hace apenas unos días, la Fundación recurrió a la fábula de la fábula y el escorpión para atacar con dureza la postura que defiende Arrimadas.