El PSOE le dijo a Guaidó que la 'dos' de Maduro viajó a España a iniciativa de Iglesias y Zapatero

Muchas han sido las versiones que ha ido dando José Luis Ábalos sobre su encuentro clandestino con la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero sólo una la que le dio el PSOE al mismo Juan Guaidó el pasado sábado: la llegada a España de la número dos chavista formaba parte de un plan diseñado por Pablo Iglesias, de acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero.

El mensaje fue transmitido, según ha podido saber este periódico, por un dirigente socialista a un alto representante del equipo de Guaidó durante la jornada del sábado, en la que el presidente encargado del país caribeño incluyó finalmente España dentro de su gira europea.

Este mismo lunes, Cristina Narbona, ha rehuido contestar por dos veces a la pregunta: "¿Aterrizó Rodríguez en España para reunirse con Iglesias y Sánchez?". Este periódico también se puso en contacto con fuentes oficiales del PSOE para conocer su versión, pero no halló respuesta. Tampoco la Comisión Europea ha querido entrar en el asunto. Ya el pasado viernes la portavoz de Exteriores, Virginie Battu-Eriksson se lavó las manos, lo mismo que este lunes Josep Borrell, en rueda de prensa desde Berlín. El Alto Representante no quiso aclarar si hubo o no vulneración de la política de sanciones, informa Juan Sanhermelando.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Efe

Quien sí ha atendido a este periódico ha sido el entorno de Pablo Iglesias. Preguntadas por las revelaciones del PSOE, fuentes de la dirección de Podemos desmienten categóricamente esta información. Sin embargo, en esa misma conversación, celebrada durante una de las recepciones a Guaidó, el representante socialista siguió excusando el entuerto alegando incluso que, cuando Sánchez -advertido por Marlaska y González Laya- rechazó la entrada de Rodríguez en España, Podemos se habría negado a que Guaidó fuera recibido en Moncloa por el presidente.

Y es que la organización del viaje a nuestro país del líder democrático venezolano, reconocido como presidente legítimo por Pedro Sánchez hace exactamente un año -y posteriormente por más de 50 países-, se vio afectada directamente por este incidente. Los hechos y la confusión añadida por las explicaciones contradictorias de Ábalos alimentaron las dudas que ya albergaba su equipo más cercano ante la negativa del presidente español a recibir a su homólogo interino.

Ninguneado y precavido

Lo cierto es que Guaidó se sintió ninguneado, pero en ningún momento expresó queja alguna en público. Su equipo es muy consciente de que el Ejecutivo español puede reconocerlo -como de hecho corroboró la ministra de Exteriores, Arancha González Laya-, pero que debe guardar un equilibrio con quien detenta el poder real todavía en el país latinoamericano.

En todo caso, según fuentes conocedoras de la conversación entre este alto cargo socialista y un representante de Guaidó en España, hasta última hora se intentó un gesto del propio PSOE, que no cristalizó.

Hay que recordar que Voluntad Popular (VP), el partido político que lidera Leopoldo López y al que pertenece el presidente interino, es integrante de la Internacional Socialista, como el PSOE. De ahí, el especial contacto que siempre ha unido a ambas formaciones, hasta que la dictadura bolivariana fue contaminando las relaciones.

José Luis Rodríguez Zapatero saluda a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Efe

Y no hay que olvidar el enfrentamiento entre los dos expresidentes del Gobierno socialistas en el conflicto venezolano. Felipe González apoya sin fisuras "la lucha de Guaidó por la libertad" y ha llegado a participar en el equipo de defensa jurídica de López cuando era preso político del madurismo. Zapatero, por su parte, es recibido por Nicolás Maduro en Caracas con asiduidad, lo que le ha costado el repudio como mediador por parte de la oposición democrática.

No a una foto con Ábalos

Otra fuente de la oposición venezolana en el exterior ha confirmado que el equipo de Guaidó trató con "sus hermanos socialistas en España" de aparentar normalidad. Así, reclamaron una recepción en la sede del PSOE y obviar la cita con la ministra de Exteriores, para que no se visualizara el plantón de Sánchez: "Si no hay presidente, no hay Gobierno", era la premisa.

Juan Guaidó, junto a su embajador en Madrid, Antonio Ecarri, y Lilian Tintori, en la Casa de América. E.E.

Pero el gesto del PSOE fue una oferta a Guaidó para ser recibido en la sede del partido -antes de que el PP lo agasajara en el Ayuntamiento de Madrid- por su secretario de Organización y mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno. Es decir, por el mismo José Luis Ábalos que seis días antes "saludaba" durante 25 minutos a la número dos de Maduro, contraviniendo las sanciones de la UE que la incluyen entre los 25 dirigentes del régimen que no pueden siquiera sobrevolar territorio comunitario.

En Venezuela, la oposición no está unida, y la figura de Guaidó por muchos sólo es tolerada. De modo que una foto con Ábalos en estas fechas podría ser entendida por quienes cuestionan el protagonismo del presidente interino como un acercamiento con el régimen...

Y fue en pleno relato de estos hechos cuando el miembro de la Ejecutiva del PSOE intentó salvar la cara de su secretario general y presidente del Gobierno responsabilizando a Podemos del caso Delcy Rodríguez.

Pero ese acercamiento, de hecho, se está produciendo. Ya el mismo sábado, la periodista venezolana Ibéyise Pacheco sugirió este último extremo en su cuenta de Twitter. Su información, entonces simplemente despreciada por los protagonistas afectados, encaja con la recabada por este periódico.

Tengo información de fuentes diplomáticas que me confirman que España sabía con antelación del vuelo que aterrizó en el aeropuerto Barajas. Todo indica que Delcy Rodríguez había acordado inicialmente un encuentro con el VP, Pablo Iglesias. Voy con hilo. — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) January 25, 2020

Además, el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú, señala también las conexiones a través de la Internacional Socialista entre PSOE y Voluntad Popular, "lo que explicaría tanto el silencio de Guaidó al ser ninguneado por Sánchez como que el único tema del que hablara fuera de elecciones libres, no de hacer caer la narcodictadura".

Y es que, según las fuentes consultadas por este periódico, en la formación de Leopoldo López y Guaidó se rechaza cualquier nueva negociación pública con el régimen de Nicolás Maduro, pero no la intermediación para lograr una salida electoral. "Pero para eso hace falta que alguien asegure el futuro de los gerifaltes chavistas", es decir, su seguridad "y sus dineros", explica Martín Tortabú.

Aquella 'operación Libertad'

Miembros de VP en España confiesan a EL ESPAÑOL que "toda solución pacífica" para Venezuela "tiene que ser también justa y libre, pero es evidente que alguno de los malos quedará impune" en ese caso. Y eso es lo que ya estuvo a punto de ocurrir en la llamada operación Libertad el pasado abril, cuando Guaidó logró complicidades con Trump, Putin y dentro del madurismo para liberar a Leopoldo López... aunque luego fracasó porque Diosdado Cabello se negó a ser el chivo expiatorio.

Es ahí donde se encuadran todas las negociaciones bajo cuerda hoy y donde ubican las fuentes consultadas encuentros clandestinos como el que provocó el aterrizaje en Barajas de Delcy Rodríguez hace ahora ocho días.

Ya fuera un plan diseñado con el ministro Ábalos desde el inicio o -como alegó el PSOE a modo de excusa ante Guaidó- culpa del vicepresidente Iglesias, lo cierto es que todas las fuentes coinciden en que "el régimen chavista quiere una negociación para unas elecciones este año", pero con una salida personal para ellos y "ahí podría serles útil este Gobierno de Sánchez".