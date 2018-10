Cs suspende de militancia al edil que dijo que su mujer le "excitaba" con "13 años y el uniforme de las monjas"

Ciudadanos ha suspendido de militancia a Joaquín Galindo, concejal naranja en Alcañiz (Teruel), después de referirse así a su esposa en el pleno del Ayuntamiento: "Cuando tenía quince años y mi mujer trece o catorce, ella iba con el uniforme de faldita gris de Las Anas y nunca me ha excitado más que en aquella época. Fíjense si me gustan los uniformes de las monjas".

La formación de Albert Rivera ha tachado estas palabras de "lamentables" y, al considerarlas "contrarias a los valores" del partido, ha abierto un expediente disciplinario al edil aragonés.

Galindo empleó ese discurso cuando el Consistorio debatía una moción favorable a la educación concertada. Según relata La Comarca, el expedientado concejal dijo: "Si alguien de las altas esferas de Ciudadanos se entera, me puedo llevar una patada en el culo, por no decir en otro sitio, y además bien gorda, pero como tengo espíritu libre y estoy aquí porque quiero, me voy a abstener".

Un comentario "despreciable y machista"

Antes de sus palabras, consciente del revuelo que iban a causar, Galindo anunció que iba a hacer el "payaso". Una concejal del Partido Aragonés le recriminó: "Usted ha perdido los papeles. Su comentario es despreciable y machista para quienes acudimos a un colegio como La Inmaculada. Me he sentido muy ofendida". Otra edil, esta de Ganar Alcañiz, le dijo al de Ciudadanos: "Dentro de todo el cariño que te tengo, creo que te has equivocado. Que no vuelva a ocurrir en este pleno".

Él, lejos de disculparse y a tenor de lo publicado por los medios locales, insistió: "Me han ofendido gravemente. Si yo tocaba el culo a mi mujer, lo hacía porque ella me dejaba y a ella le gustaba".

El alcalde, del PP -gobierna en coalición con el Partido Aragonés-, no afeó a Galindo su conducta: "Creo que ha quedado claro que hablaba usted dentro de un ámbito cómico y simpático. Lo he entendido. Si quiere continuar, continúe".

El concejal ya suspendido por Ciudadanos -único de los naranjas en este Ayuntamiento- atacó a las políticas del PAR desde la bancada: "Se ha lanzado un misil nuclear contra mi honor y mi imagen pública. Me debo a unos criterios deontológicos muy tasados por mi calidad de abogado. Si se ha tomado mi comentario como algo machista, lo retiro. No soy un payaso".