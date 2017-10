Rajoy responde a Puigdemont que él será el único responsable si se aplica el artículo 155

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa que el presidente Mariano Rajoy ha contestado a la carta que Carles Puigdemont ha enviado como respuesta al requerimiento del Ejecutivo.

Santamaría ha criticado la evasiva del president y le ha emplazado a reconducir la situación. "El Gobierno lamenta que no haya contestado, pese a que no era muy difícil responder 'sí' o 'no'", ha dicho, ya que "solo se le pedía claridad". El Gobierno espera "que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento [el jueves a las 10 horas] Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen".

Ha insistido en que "Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de volver a la realidad y de volver a unos planteamientos en el marco del Congreso". "Nadie le niega el diálogo, pero dentro de la ley".

"El señor Puigdemont sigue teniendo en su mano resolver la situación. Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar aplicar la Constitución". Y ha matizado: "El artículo 155 de la Constitución no es para suspender el autogobierno, es para que el autogobierno se ejercite de acuerdo con la legalidad".