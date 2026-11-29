Fernando López Miras (PP) y Francisco Lucas (PSOE), este domingo, ejerciendo su derecho al voto en Lorca y Murcia, respectivamente. PP / PSOE

Miras pide "llenar las urnas de votos al PP" y Lucas llama al PSOE a movilizarse: "Elegimos qué país queremos ser"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras (PP) vota en Lorca pidiendo el apoyo para Alberto Núñez Feijóo y llamando a "llenar las urnas de votos para el Partido Popular". Francisco Lucas (PSOE) ejerce su derecho al voto en Murcia apelando a la movilización de la izquierda bajo el lema "elegimos qué país queremos ser". Un total de 1.142.911 ciudadanos están llamados a las urnas en la Región de Murcia, con la constitución sin incidentes de las 1.743 mesas electorales. En esta jornada electoral debutan 59.662 nuevos electores en la comunidad murciana y se prevé una participación récord.

Los máximos dirigentes del PP y el PSOE ya han 'comparecido' ante las urnas en la Región de Murcia. El popular Fernando López Miras ha votado en Lorca y el socialista Francisco Lucas ha hecho lo propio en Murcia.

López Miras (PP) ha votado en el Colegio San José de Lorca y ha mandado un mensaje a través de su cuenta personal de 'X', para pedir al electorado su "apoyo" al candidato Alberto Núñez Feijóo: "Ha llegado el día. Por fin, podemos votar. Los españoles tenemos hoy la oportunidad de decidir el rumbo de España".



"Animo a todos a ir a votar, pensando en sus familias y en el futuro de la Región de Murcia", tal y como ha recalcado el presidente del Gobierno autonómico y líder de los populares murcianos, acompañado del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.

"En tu mano está una decisión que marcará el futuro de España: cuatro años más de Pedro Sánchez o el cambio que necesitamos. Tienes en tu mano acabar con estos años de corrupción y decadencia y recuperar el país con el que sueñas". "Llenemos las urnas de votos para el Partido Popular", según ha remarcado López Miras.

En tu mano está recuperar el país con el que sueñas. España te necesita. Ilusión. Gestión. Decencia. Experiencia. Te pido el apoyo para el @ppopular y el presidente @NunezFeijoo el domingo. https://t.co/fPBZGQNzlw — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 27, 2026

Por su parte, Lucas (PSOE) ha ejercido su derecho al voto en el Centro Social de Mayores de Santiago y Zaraiche en Murcia. También ha aprovechado sus redes sociales para reiterar que este domingo hay que apostarlo todo al rojo: "Hoy es el gran día. Los españoles y las españolas decidimos el futuro de nuestro país".



"Animo a toda la ciudadanía de la Región de Murcia a participar y ejercer su derecho al voto. ¡Cada voto cuenta!"

El dirigente socialista ha recordado que este 29 de noviembre "elegimos qué país queremos ser" y ha insistido en pedir la movilización a todos los votantes de izquierdas: "Las urnas tienen que estar llenas de votos".

Hoy es el gran día: los españoles y las españolas decidimos el futuro de nuestro país. Animo a toda la ciudadanía de la Región de Murcia a participar y ejercer su derecho al voto. ¡Cada voto cuenta! #HoyEsElDía #Elecciones29N https://t.co/5M2QbqbZ2D — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 29, 2026

Este domingo estrenan su derecho al voto 59.662 nuevos electores que han cumplido la mayoría de edad, 18 años. Una cifra mayor respecto a los comicios de julio 2023 cuando se incorporaron al censo electoral: 44.294 jóvenes.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que la totalidad de las 1.743 mesas electorales de la Región de Murcia han quedado constituidas con absoluta normalidad.

Un total de 1.142.911 ciudadanos están llamados a las urnas en la circunscripción de Murcia donde hay en juego diez diputados y cuatro senadores.

Este domingo se prevé una participación récord del electorado, comparable a los primeros procesos electorales de la democracia española.