El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, felicitando a Pepe 'El Garza' por cumplir 100 años. Ayto. de San Javier

Pepe 'El Garza' cumple 100 años y le cuenta su secreto al alcalde de San Javier: "Hay que trabajar y rodearse de buenas personas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pepe 'El Garza' ha cumplido 100 años en San Javier y ha recibido la visita institucional del alcalde, José Miguel Luengo, quien le entregó un pastel Cierva. El centenario comenzó a trabajar a los 13 años como pastor y participó en obras clave del municipio como el Hotel Los Arcos y la Academia General del Aire. Como muchos españoles durante la posguerra, emigró temporalmente a Francia, donde ejerció de camarero, cocinero y mecánico de motores. Pepe reveló que su secreto para alcanzar la longevidad es trabajar, comer huevos fritos con longaniza, pasear y rodearse de buenas personas.

Pepe se ha convertido en un vecino centenario en San Javier y ha recibido la felicitación del alcalde, José Miguel Luengo.

Este anciano entrañable, conocido por los vecinos como Pepe 'El Garza', empezó a ganarse la vida con 13 años, como pastor, y cuando volvió de la mili fue partícipe del desarrollo que iba a experimentar esos años el municipio, trabajando en la construcción del Hotel Los Arcos y la Academia General del Aire y del Espacio.

Como muchos españoles afectados por la posguerra y la dictadura de Franco, cuando faltaba el trabajo se marchaba a Francia y en el país galo se estuvo ganando la vida como camarero, cocinero e incluso arreglando motores.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, se desplazó hasta su domicilio, acompañado por la concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, para felicitarlo por su cumpleaños número cien con un pastel Cierva.

Durante la celebración cumpleañera, Pepe 'El Garza' le ha contado al regidor su secreto para cumplir cien años: "Hay que trabajar, comerse un buen huevo frito con longaniza, rodearse de buenas personas y salir a pasear".