Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder del PP murciano, durante su visita a la empresa Gomarco en Yecla. PP

Miras critica a "Zapatero el joyero" por derogar el plan nacional del agua del PP: "De las mayores traiciones del PSOE"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras reprocha a Pedro Sánchez su silencio sobre el agua y la financiación autonómica durante su reciente acto de campaña en Murcia. El presidente murciano tilda de traición la derogación del Plan Hidrológico Nacional por parte de Zapatero y defiende el Trasvase Júcar-Vinalopó para el Altiplano. López Miras destaca la promesa de Alberto Núñez Feijóo de impulsar un nuevo Plan Nacional del Agua en sus primeros 100 días de gobierno si gana las elecciones. El PP exige reformar la financiación autonómica y un fondo de nivelación para paliar los 1.600 millones de euros que Murcia deja de recibir respecto a otras regiones.

Fernando López Miras ha lamentado el "silencio" que Pedro Sánchez mantiene durante la campaña sobre dos cuestiones clave para la Región de Murcia: el agua y el modelo de financiación autonómica.

El presidente de la Región de Murcia y líder del PP murciano ha recalcado que Sánchez no abordó esos temas durante su mitin del pasado domingo, en el Pabellón Príncipe de Asturias.

"¿Cómo se puede venir a la Región de Murcia a no hablar de agua, no hablar de financiación, no hablar de infraestructuras?", tal y como se ha preguntado López Miras.

"Una de las mayores traiciones del PSOE a la Región de Murcia y España fue derogar el plan hidrológico nacional. Lo hizo Zapatero, el joyero".

El barón autonómico del PP ha realizado estas declaraciones tras visitar Jumilla y Yecla donde sus agricultores viven con preocupación el cierre de los acuíferos subterráneos, previsto para el año 2027, para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

"Sin alternativa, no se pueden cerrar los pozos en el Altiplano. El Partido Popular va a seguir defendiendo el Trasvase Júcar-Vinalopó para garantizar el agua en esta comarca".

Una de las mayores traiciones del PSOE a la #RegióndeMurcia y España fue derogar el Plan Hidrológico Nacional. Lo hizo Zapatero, el joyero. Con el presidente @NunezFeijoo habrá un Plan Nacional de Agua con inversiones y basado en criterios técnicos. https://t.co/tfPFeVpYRr — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 23, 2026

López Miras ha criticado que el silencio en materia hídrica y de financiación de Sánchez, contrasta con "los compromisos adquiridos" por Alberto Núñez Feijóo durante su mitin en Murcia, para impulsar un plan hidrológico nacional, en caso de hacerse con la presidencia del Gobierno el próximo domingo.

"La aprobación de un plan nacional del agua durante los primeros cien días de Gobierno que mantenga las infraestructuras hídricas existentes, incluido el Trasvase Tajo-Segura, y garantice su gestión mediante criterios técnicos", tal y como ha recalcado el presidente murciano.

Durante su visita a la empresa Gomarco de Yecla, acompañado por la alcaldesa de la localidad, Remedios Lajara, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, el líder popular también ha remarcado que la otra gran promesa de Feijóo con los murcianos es abordar un nuevo modelo de financiación autonómica y poner en marcha un fondo de nivelación transitorio, para que Murcia “deje de ser la comunidad peor financiada de España”.

"La Región de Murcia está recibiendo 1.600 millones de euros menos para mantener su sanidad o educación. El presidente Núñez Feijóo impulsará un nuevo modelo de financiación autonómica que sea justo". "No pedimos más que nadie, solo lo mismo que el resto de territorios".

Competitividad empresarial

La comunidad murciana suele ocupar cada año alguno de los tres últimos puestos en el ranking de financiación autonómica y López Miras sostiene que "estamos lastrados" para invertir en infraestructuras y actuaciones necesarias para favorecer el crecimiento empresarial.

Por ello, el dirigente popular reivindica el próximo domingo el voto para el candidato Núñez Feijóo al Palacio de la Moncloa, para "apoyar" al tejido empresarial "con menos impuestos, menos trabas burocráticas y una financiación autonómica justa que permita impulsar la competitividad de las empresas de la Región, frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez".