Los cadetes de la Academia General del Aire formados frente al Ayuntamiento de San Javier. Cedida

El Ayuntamiento de San Javier recibe a los futuros pilotos de la Academia General del Aire que bate un récord: 196 cadetes

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de San Javier da la bienvenida a la 82 promoción de la Academia General del Aire en su tradicional recepción oficial. La nueva promoción bate un récord histórico con 196 futuros pilotos que se formarán en las instalaciones militares del Mar Menor. El alcalde José Miguel Luengo y el coronel director de la AGA, Luis Felipe González, destacaron la estrecha vinculación entre la institución militar y el municipio. Ambas instituciones avanzan en la creación de un nuevo Centro Aeronáutico y museo en terrenos cedidos por Defensa.

Los nuevos cadetes de la Academia General del Aire (AGA) han participado en la tradicional recepción en el Ayuntamiento de San Javier.

El acto contó con la presencia del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, junto al resto de la Corporación municipal, para dar la bienvenida a los 196 futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio pertenecientes a la 82 promoción, a los que el regidor recordó que son “nuevos vecinos" de esta localidad del Mar Menor.

Los cadetes iban acompañados por el coronel director de la AGA, Luis Felipe González Asenjo, entre otros mandos militares.

La cifra de 196 alumnos que se formarán como pilotos supone un récord en la Academia General del Aire. Para ello, la mayoría permanecerá durante cinco años en San Javier, aunque la estancia de unos pocos se reducirá a uno o dos años.

Esta recepción ha vuelto a poner de manifiesto las buenas relaciones existentes entre el alcalde, José Miguel Luengo, y el coronel director de la AGA, Luis Felipe González. Prueba de ello es el acuerdo para crear un Centro Aeronáutico que el Ayuntamiento de San Javier está construyendo sobre un terreno de la AGA, cedido por el Ministerio de Defensa.

Las instalaciones contarán con un museo para acercar la aviación y la historia de la AGA tanto a los vecinos como a los turistas.