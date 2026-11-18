La entrega de los tres cheques benéficos recaudados durante el Oktoberfest. Ayuntamiento de San Javier

Tres asociaciones benéficas se reparten 24.000€ recaudados por la Peña El Cantazo en el Oktoberfest de San Javier

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LO ESENCIAL Las claves La Peña El Cantazo ha recaudado más de 24.000 euros en la última edición del Oktoberfest de San Javier. Las asociaciones Aidemar, Crece con Dabadá y La huella de Carolina han recibido un cheque de 8.120,46 euros cada una. El dinero recaudado del 9 al 12 de octubre se destinará a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, autismo y leucemia infantil. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, agradeció a la peña su esfuerzo y el carácter benéfico del evento desde sus orígenes.

Las entidades benéficas Aidemar, Crece con Dabadá y La huella de Carolina se repartirán más de 24.000 euros recaudados en la última edición del Oktoberfest, celebrado en San Javier.

La Peña El Cantazo entregó los tres cheques benéficos, cada uno por valor de 8.120,46 euros, durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de San Javier y que contó con la asistencia del alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, y el presidente de la peña, Ricardo Luna.

La recaudación obtenida durante el evento que se celebró del 9 al 12 de octubre, se invertirá en mejorar la calidad de vida de los usuarios de las tres asociaciones, dedicadas a la discapacidad, el autismo y la leucemia infantil, cuyos representantes también agradecieron la ayuda recibida por parte de la Peña El Cantazo que ha demostrado su espíritu solidario.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, mostró su "agradecimiento" público a todos los componentes de la citada peña, por "el esfuerzo realizado" en la celebración de la Oktoberfest y "especialmente el carácter benéfico que mantiene desde sus orígenes".