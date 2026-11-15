El piloto Máximo Quiles acompañado de un convoy motero de camino a la Glorieta de España para celebrar su título mundial en Moto3. Ayuntamiento de Murcia

Máximo Quiles recibe un baño de cariño de cientos de murcianos para festejar su campeonato mundial de Moto3

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cientos de aficionados y autoridades en Murcia reciben a Máximo Quiles tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 a los 18 años. Un convoy motero acompañó al piloto desde Santiago y Zaraíche hasta la Glorieta de España en una jornada de celebración popular. El presidente autonómico Fernando López Miras y la alcaldesa Rebeca Pérez elogiaron a Quiles como ejemplo de esfuerzo, constancia y embajador de la Región. Quiles forma parte desde los 13 años del programa regional Acelera Racing Talent, impulsado para apoyar a jóvenes promesas del motor.

La capital del Segura se ha volcado con Máximo Quiles tras proclamarse campeón del mundo de Moto3 con solo 18 años.

Un convoy motero ha acompañado al campeón desde Santiago y Zaraíche hasta la Glorieta de España.

El programa ha comenzado por la mañana en la plaza de los Dentistas Murcianos, en Santiago y Zaraíche. Allí, tras el izado de la bandera de España y la interpretación del himno nacional, los asistentes han recorrido una exposición de motocicletas y han participado en un almuerzo popular.

"Tú pásatelo bien, ni más ni menos". "Seguro que Máximo Quiles ha disfrutado de su día con todos sus fans en Murcia", tal y como ha publicado el Aspar Team en su cuenta oficial de 'X'.

El vigente campeón del mundo de Moto3 ha sido recibido en la plaza del Ayuntamiento de Murcia por cientos de aficionados, por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de la capital, Rebeca Pérez López.

🗣️ “Tú pásatelo bien, ni más ni menos” Seguro que Máximo Quiles ha disfrutado de su día con todos sus fans en Murcia 🏆😏 ¡Que levante la mano quien haya estado hoy con nosotros! https://t.co/thJsnV4dxp — Aspar Team (@AsparTeam) November 14, 2026

“Máximo Quiles es un ejemplo para los jóvenes y los mayores”, según ha subrayado López Miras durante el acto en honor al piloto murciano, al tiempo que ha destacado los valores que representa pese a su juventud. Tales como "esfuerzo", "sacrificio", "trabajo" y "compromiso".

"Este título lo consolida como uno de los embajadores de la Región de Murcia, además de llevar el nombre de la Región de Murcia con orgullo".

Acelera Racing Talent

El piloto Máximo Quiles forma parte desde hace seis años en el Acelera Racing Talent: el programa regional de apoyo al talento del motor impulsado por la Comunidad Autónoma.

Esta iniciativa suma ya seis ediciones y más de 880.000 euros de inversión para ayudar a jóvenes pilotos murcianos en su progresión deportiva. De hecho, Quiles se incorporó a este proyecto con 13 años, coincidiendo con su participación en la European Talent Cup, y ha permanecido vinculado al mismo hasta alcanzar el campeonato mundial.

El acto de celebración de su campeonato mundial en la tierra que vio nacer al piloto ha estado conducido por la presentadora Amanda Gala y ha contado con la participación de representantes del CFMOTO Gaviota Aspar Team, entre ellos Jorge Martínez ‘Aspar' y Nico Terol, así como de los padres y la hermana del piloto.

"Enorme talento"

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que "Máximo representa el enorme talento que nace en Murcia cuando se une a valores como el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación".

"Para nuestra ciudad es un orgullo verlo crecer, alcanzar nuevas metas y llevar el nombre de Murcia a lo más alto allí donde compite".