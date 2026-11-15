María González Veracruz y Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, en una playa del Mar Menor. PSRM

El Mar Menor entra en campaña y González Veracruz alerta: "Un Gobierno de PP y Vox favorece a quienes contaminan”

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LO ESENCIAL Las claves María González Veracruz (PSOE) advierte que un Gobierno de PP y Vox amenaza la inversión ambiental y rebajaría la protección del Mar Menor. El PSOE destaca el compromiso de inversión de casi 700 millones de euros por parte del Gobierno de España para recuperar el ecosistema de la laguna. La candidata socialista critica el negacionismo del cambio climático de Vox y defiende aplicar la ciencia y el principio de "quien contamina, paga".

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha alertado de que el próximo 29 de noviembre está en juego el futuro del Mar Menor porque "el compromiso inversor" del Gobierno de España para la recuperación ambiental de su ecosistema, se puede ver amenazado por los pactos del PP y Vox "para rebajar su protección".

“Nos jugamos si queremos un Gobierno que siga invirtiendo casi 700 millones de euros para recuperar el Mar Menor o un Gobierno del PP y Vox que favorece a quienes lo contaminan”.

González Veracruz ha hecho estas declaraciones en una jornada de convivencia con militantes y simpatizantes socialistas en Los Alcázares, junto a la candidata al Congreso, Caridad Rives; el candidato Carlos López, y el secretario general del PSOE de Los Alcázares y alcalde de la localidad, Mario Pérez Cervera.

“El Mar Menor es la joya de nuestra Región”, ha destacado la número uno al Congreso por el PSOE de la Región de Murcia. "Aquí hemos crecido, aquí hemos pescado y aquí aprendimos a nadar. Cuidarlo es respetar a quienes lo cuidaron antes que nosotros".

María González Veracruz ha criticado que Vox "niega" los efectos del cambio climático y sus políticas pueden agravar "los problemas de la laguna".

Ciencia frente al negacionismo

En ese sentido, la candidata a la Cámara Baja ha recordado que en la Región de Murcia ya se conocen las consecuencias ambientales de los acuerdos entre populares y el partido de ultraderecha: "El PP pactó con Vox rebajar la ley que protege el Mar Menor y traicionó nuestra laguna a cambio de unas migajas".

“Frente al negacionismo, ciencia. Apostamos por herramientas como el gemelo digital, que nos permite conocer mejor el Mar Menor y trabajar para protegerlo. Y defendemos algo tan sencillo como que la ley se cumpla: quien contamina, paga".