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La aplicación móvil Línea Verde soluciona el 83% de las incidencias que envían vecinos al Ayuntamiento de San Javier

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LO ESENCIAL Las claves La aplicación móvil Línea Verde ha resuelto el 83% de los desperfectos e incidencias comunicados por los vecinos en la vía pública de San Javier. Desde su implantación en 2016, el servicio acumula 57.000 registros, habiendo resuelto más de 6.800 avisos durante el último año. Los avisos más habituales en el interior del municipio se refieren a parques, jardines y alumbrado, mientras que en La Manga predominan los de playas y plagas. El alcalde, José Miguel Luengo, ha valorado positivamente la implicación vecinal y se ha comprometido a seguir mejorando progresivamente el servicio.

Hasta de 8 de cada 10 incidencias notificadas por los vecinos de San Javier son solucionadas por Línea Verde: el servicio que el Ayuntamiento puso en marcha en 2016, a través de una app para el móvil, para dar respuesta a pequeños percances en la vía pública.

Esta iniciativa de la aplicación Línea Verde data del año 2016 y el Ayuntamiento de San Javier ha informado en una nota de prensa que ha solucionado más de 6.800 incidencias comunicadas por los vecinos solo en el ejercicio 2026.

El alcalde, José Miguel Luengo, destaca el nivel de "aceptación" y el buen uso "demostrado" por los vecinos en el tiempo que lleva funcionando esta app, así como las buenas cifras que arroja a la hora de solucionar y dar respuesta a las incidencias planteadas por los usuarios.

Las estadísticas reflejan que las incidencias más frecuentes en la zona continental del término municipal son las relativas a los parques y jardines, acaparando un 15% de los mensajes, seguidas del alumbrado (14%), con un alto porcentaje de rápida resolución en ambos casos.

En la zona de La Manga, los avisos vecinales más frecuentes son los que afectan a las playas (20%) y las plagas (19%).

La aplicación móvil Línea Verde. Ayto. de San Javier

Desde la puesta en marcha del servicio Línea Verde, se acumulan 57.000 incidencias registradas por esta aplicación móvil, con un porcentaje de solución con éxito del 84%, es decir, 8 de cada 10 avisos vecinales obtienen una respuesta positiva.

“Estas cifras demuestran la implicación e interés de los vecinos por su municipio”, concluye el regidor Luengo, al tiempo que se compromete con la mejora progresiva de este servicio que goza de una gran implantación una década después.