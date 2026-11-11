La pancarta de cabecera de la manifestación que ha puesto el colofón a la jornada de huelga en la Región de Murcia. UGT

UGT y CCOO hablan de "llenazo" en la huelga en Murcia para exigir "trabajar con dignidad" y defender la "libertad sindical"

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LO ESENCIAL Las claves UGT y CCOO consideran un éxito el seguimiento de la huelga general en la Región de Murcia, destacando como hito el cierre de El Corte Inglés y cifrando en más de 10.000 los asistentes a la manifestación en Murcia. Los sindicatos denuncian la congelación salarial de más de 15 años en la región, la precariedad laboral, los altos índices de pobreza infantil y la necesidad de defender los derechos y la libertad sindical ante los recortes. Teresa Fuentes (CCOO) exige medidas para garantizar el acceso a la vivienda, frenar la especulación limitando el pago a no más del 30% del salario y parar los desahucios. El paro tuvo una respuesta desigual por sectores: un alto seguimiento en la Universidad de Murcia, un 70% en transporte y logística, pero con menor respaldo en la administración pública (25%) y la construcción (19%).

El cierre de El Corte Inglés ha sido una de las imágenes que ha dejado la jornada de huelga general en la Región de Murcia y que los sindicatos han celebrado como una victoria, como ejemplo de la buena respuesta que ha tenido la convocatoria.

UGT y Comisiones Obreras han hecho lecturas distintas sobre los motivos por los que los trabajadores han secundado el paro. De un lado, Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en la Región de Murcia, ha subrayado que "tenemos necesidad de salarios dignos en una región donde los convenios llevan más de 15 años congelados".

Sánchez también ha sido crítica con la postura que han mantenido PP y Vox, frente a la convocatoria de este paro: "No vamos a dejar que avancen los recortes de derechos en libertad sindical. Estamos viendo unas declaraciones brutales en contra del sindicalismo de este país, cuando está recogido en la Constitución".

La secretaria general de UGT ha insistido en que los trabajadores murcianos tenían muchos motivos para secundar la huelga en una comunidad autónoma "donde conseguir cualquier mejora nos cuesta sangre, sudor y lágrimas".

"En una región que es la número uno en pobreza infantil o que es la tercera comunidad autónoma más pobre de España, con unos salarios superprecarios donde los trabajadores no llegan a final de mes y con un deterioro progresivo de los servicios públicos".

Por su parte, Teresa Fuentes, secretaria general de CC OO de la Región de Murcia, ha destacado que había que movilizarse para exigir que "la vivienda sea una vivienda y no un bien especulativo". "No queremos que nadie tenga que destinar más de 30% de su salario a pagar a una hipoteca".

La Huelga General cierra el Corte Inglés. ¡Seguimos!✊ #11n #huelgageneral https://t.co/L9ONn6JkO9 — CCOO Región Murcia (@CCOORM) November 11, 2026

Fuentes también ha reclamado a los poderes legislativo y judicial "parar la crueldad de los desahucios". La secretaria general de Comisiones Obreras ha lanzado una arenga a la clase trabajadora para seguir movilizada para defender sus derechos, más allá de esta jornada de huelga del 11-N.

"No vamos a parar hasta que la gente pueda vivir y trabajar con dignidad".

La presencia de piquetes sindicales ha sido una constante desde la madrugada, así como las protestas en Murcia, Cartagena y Yecla, junto a los servicios mínimos en los sectores del transporte, la sanidad y la educación.

Datos por sectores

La secretaria general de Comisiones Obreras ha destacado el gran seguimiento que ha tenido el parón laboral en la Universidad de Murcia.

"En los sectores de transportes por carretera y logística, el seguimiento ha sido del 70%, en servicios técnicos un 60% y en servicios un 50%". Pero en la Administración pública el seguimiento ha caído al 25%, en la construcción solo ha contado con un respaldo del 19% y en el sector financiero del 27%.

El colofón final a la jornada de huelga lo ha puesto una manifestación por la capital del Segura, con una pancarta de cabecera donde se podía leer esta reivindicación: 'Vivienda, salarios y servicios públicos'. UGT habla de "llenazo" en la Gran Vía "con más de 10.000 personas".