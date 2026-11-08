El presidente del Consejo Regulador, Silvano García Abellán, durante la celebración del sesenta aniversario. DOP Jumilla

La DOP Jumilla cumple 60 años con 20.000 hectáreas de viñedos y siendo "un vino reconocido en el mundo entero"

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LO ESENCIAL Las claves La Denominación de Origen Protegida Jumilla celebra el 60 aniversario de la constitución de su Consejo Regulador en 1966. El acto de conmemoración tuvo lugar en el Espacio CaixaBank de Gran Vía con representantes del sector vitivinícola e institucionales. La DOP Jumilla abarca 20.000 hectáreas de viñedo distribuidas entre Jumilla y seis municipios del sureste de Albacete. La variedad de uva Monastrell es la gran dominante en sus terrenos de secano cultivados mayoritariamente en vaso.

Sesenta añadas de identidad y de buen vino. La Denominación de Origen Protegida Jumilla ha celebrado el 60 aniversario de su Consejo Regulador, constituido en 1966.

"En 1966 un grupo de agricultores, viticultores y bodegueros decidió que lo que salía de estas viñas merecía tener nombre propio y merecía estar protegido", según ha recordado el presidente del Consejo Regulador, Silvano García Abellán.

"Hoy miramos atrás con orgullo: en estas seis décadas, generaciones de agricultores, viticultores, bodegueros y trabajadores del Consejo Regulador han convertido el vino de Jumilla en un vino reconocido en el mundo entero. Ese camino es su legado, y lo recogemos con la responsabilidad y la ilusión de seguir ensanchándolo".

La celebración del aniversario ha tenido lugar en el Espacio CaixaBank de Gran Vía, reuniendo a representantes institucionales, bodegas, viticultores y profesionales del sector vitivinícola, así como representantes de la Universidad de Murcia, FECOAM y la UPA, a las denominaciones de origen Arroz de Calasparra y Bullas, y a numerosos medios de comunicación y amigos de la DOP Jumilla.

De Jumilla hasta Albacete

La Denominación de Origen Protegida Jumilla no solo abarca el término municipal jumillano, también seis municipios del sureste de la provincia de Albacete: Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra.

En total son 20.000 hectáreas de viñedo, mayoritariamente de secano y cultivadas en vaso sobre suelos calizos donde domina la variedad Monastrell, con una importante presencia de viñas plantadas a pie franco.