Algunas de las embarcaciones monotipo RC44, construidas en fibra de carbono, que participarán en la prueba deportiva que se celebrará en Cartagena. APC

La bahía de Cartagena cerrará el 12 de noviembre el calendario internacional de regatas con la 44Cup y deportistas olímpicos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La bahía de Cartagena albergará del 12 al 15 de noviembre de 2026 la última prueba del circuito internacional de regatas 44Cup. La competición se realiza con embarcaciones monotipo RC44 de fibra de carbono y contará con deportistas olímpicos y campeones del mundo. Cartagena cierra la temporada 2026 de este circuito tras su paso por sedes en Lanzarote, Cerdeña, Marstrand y Cowes. El evento deportivo incluirá actividades paralelas como mercado marinero, gastronomía, espectáculos y conciertos de música.

Uno de los circuitos internacionales de vela de alta competición se dará cita en Cartagena: la 44Cup. Esta prueba de regatas cerrará la temporada 2026 y tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre.

La 44Cup es un circuito internacional para embarcaciones monotipo RC44, construidas íntegramente en fibra de carbono y concebidas por Russell Coutts, una de las grandes figuras de la Copa América.

La igualdad técnica entre los barcos y el nivel profesional de las tripulaciones convierten cada prueba en una competición especialmente exigente, con participación de regatistas olímpicos, campeones del mundo y navegantes vinculados a la Copa América.

La ciudad portuaria será la última cita del calendario internacional 2026, tras las pruebas celebradas en Lanzarote, Cerdeña, Marstrand y Cowes. La presentación de la prueba ha tenido lugar en el muelle de Santa Lucía del Puerto de Cartagena donde ya se encuentran algunas de las embarcaciones que participarán en la competición.

"Cartagena reúne unas condiciones especialmente adecuadas para celebrar grandes regatas como una bahía magnífica, buenas condiciones de navegación, infraestructuras portuarias y una relación muy directa entre el mar, el puerto y la ciudad. Eso permite, además, que la competición pueda vivirse también desde tierra", según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

Actividades para todos

La competición se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de noviembre. Cada jornada está prevista la salida de las embarcaciones hacia el campo de regatas a las 10.45 horas, con la primera señal de atención a partir de las 12.00 horas en la bahía de Cartagena.

La programación deportiva estará acompañada por diferentes actividades abiertas al público en el entorno del puerto y el frente marítimo.

Del viernes 13 al domingo 15 habrá mercado marinero, artesanía, food trucks y juegos infantiles, además de pasacalles, espectáculos de fuego y circo marinero. La programación musical incluye el viernes el concierto de El Sitio de mi Garaje y, el sábado, la actuación de la Big Band del Conservatorio de Cartagena, dentro del 45 Cartagena Jazz Festival, y una sesión de DJ Manuel Campillo.