El Puerto de Cartagena participa en Doha en el principal foro de Naciones Unidas dedicado a la inversión

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LO ESENCIAL Las claves El Puerto de Cartagena ha participado en el World Investment Forum en Doha, el principal foro de Naciones Unidas sobre inversión y desarrollo. El director general de la APC, José María Gómez Fuster, defendió la alianza público-privada como clave para acelerar la transición energética en las infraestructuras portuarias. Durante el encuentro, Gómez Fuster intervino en una mesa sobre inversiones verdes junto a responsables portuarios de Arabia Saudí, Camerún y Omán. Se destacaron los proyectos locales vinculados al hidrógeno renovable promovido por Repsol y Enagás, así como la implantación del sistema de suministro eléctrico a buques OPS.

El Puerto de Cartagena sigue promocionándose allende los mares y ha participado en el World Investment Forum en Doha, para promocionar su experiencia como puerto energético e industrial que transita hacia un modelo más sostenible.

El director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), José María Gómez Fuster, ha estado al frente de la expedición en el principal foro de Naciones Unidas dedicado a la inversión y el desarrollo. Gómez Fuster ha defendido la colaboración entre el sector público y privado como una de las claves para acelerar las inversiones que necesitan los puertos para afrontar la transición energética.

El director general intervino en la mesa Green Investments in the Port Sector, organizada por el programa TrainForTrade de UNCTAD, junto a responsables de la Saudi Ports Authority, el Puerto de Kribi, en Camerún, y el Puerto de Duqm, en Omán.

En su intervención ante representantes del sector portuario internacional, José María Gómez Fuster explicó que la transición energética de los puertos exige grandes inversiones, junto a infraestructuras eléctricas y un reparto de riesgos entre administraciones y empresas.

"La transición energética requiere planificación a largo plazo y coordinación entre los distintos actores. Los puertos podemos facilitar las condiciones para que las inversiones se desarrollen, pero necesitamos que las infraestructuras energéticas avancen al mismo ritmo que los proyectos", tal y como explicó el director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Hidrógeno renovable

También abordó distintos proyectos que se están desarrollando en el entorno portuario e industrial de Cartagena vinculados a las nuevas necesidades energéticas. Entre ellos destacó el proyecto de hidrógeno renovable, promovido por Repsol junto a Enagás Renovable en Cartagena, así como al desarrollo del sistema de suministro eléctrico a buques desde tierra, conocido como OPS, previsto para la terminal de cruceros.

“Nuestro papel como puerto no es únicamente construir infraestructuras. Tenemos que anticiparnos a lo que van a necesitar nuestros clientes, nuestra industria y los buques que llegarán en los próximos años y crear el entorno para que esos proyectos puedan hacerse realidad”, destacó el director general.

Esta sesión celebrada en Doha, organizada por UNCTAD, puso el foco en la transformación que están experimentando los puertos como consecuencia de la electrificación, digitalización e incorporación de nuevos combustibles.

Los participantes analizaron el papel de los puertos no solo como infraestructuras logísticas, sino también como puntos de conexión entre el transporte marítimo, la industria y los sistemas energéticos.