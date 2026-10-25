María González Veracruz, número 1 del PSOE al Congreso de los Diputados por Murcia, en un acto para defender las pensiones en Molina de Segura. PSRM

PSOE y PP intercambian golpes electorales en Murcia: de la "motosierra" a las pensiones a la "corrupción o ética" de Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE en Murcia centra su precampaña en la defensa de las pensiones y advierte de recortes si la derecha llega al poder. María González Veracruz (PSOE) subraya la necesidad de reforzar las prestaciones mínimas y no contributivas en la región. El PP plantea el 29N como una elección decisiva entre Feijóo o Sánchez, apelando a elegir entre "ética o corrupción". Esteban González Pons (PP) pide concentrar el voto en Feijóo para evitar la continuidad de Sánchez en La Moncloa.

PSOE y PP cierran semana de precampaña en la Región de Murcia con un intercambio de golpes de cara al 29N. Los socialistas enfocan la cita electoral como momento clave para la supervivencia de las pensiones y los populares como un plebiscito a la supervivencia política de Pedro Sánchez.

María González Veracruz, número uno al Congreso de los Diputados por el PSOE de Murcia, alerta de que "la derecha aparece con la motosierra" para recortar las pensiones de los jubilados españoles.

En un acto celebrado en Molina de Segura, la socialista González Veracruz defiende la "necesidad de proteger" y "reforzar" el sistema público de las pensiones, con especial atención a las personas que perciben las prestaciones mínimas y las no contributivas.

"El 29 de noviembre no vamos a dejar a nadie atrás ya que un sistema de pensiones se mide por cómo trata a quien menos tiene", subraya González Veracruz. "Este año, las pensiones mínimas han subido un 7% y las no contributivas un 11%".

La candidata del PSOE a la Cámara Baja recuerda que en la Región de Murcia, "cerca de la mitad de las pensiones que se repartieron tenía un importe que no superaba el umbral de pobreza, es decir, inferiores a los 785 euros". De forma que asegura que un recorte en esas asignaciones sería duro para los jubilados murcianos: "Esas son las más amenazadas por la motosierra que plantea la ultraderecha”.

Por su parte, desde las filas populares centran su mensaje en acabar con el sanchismo. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, defiende que “el cambio que necesita España" solo puede llegar en las urnas "de la mano de Feijóo".

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en el acto celebrado en Archena. PP

En un encuentro celebrado en Archena con afiliados y simpatizantes del Partido Popular, González Pons advierte de que en las próximas elecciones generales: "Decidimos entre Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, es decir, entre continuidad o cambio, entre corrupción o ética".

González Pons ha pedido movilizarse con el candidato popular, para que el voto de la derecha no se fraccione y beneficie a Vox: "La única manera de garantizar que el próximo presidente del Gobierno sea Feijóo es votar a Feijóo, y todo lo que no sea votar a Feijóo es arriesgarse a que Sánchez siga en la Moncloa”.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha estado acompañado en Archena por Miriam Guardiola, cabeza de lista del PP al Congreso por la Región de Murcia y la alcaldesa de la localidad, Patricia Fernández.

La candidata popular Guardiola ha insistido en que "estamos ante unas elecciones cruciales para España, y vamos a trabajar para defender los intereses de la Región de Murcia y para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España”.

“Tenemos mucha ilusión y ganas. Somos la esperanza de millones de españoles para que el 29N se produzca el cambio que necesita España”.