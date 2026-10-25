Uno de los momentos de la representación de Don Juan Tenorio, ese sábado, en el cementerio de San Javier. José Antonio Gatón

La obra de Don Juan Tenorio de Zorrilla vuelve a la vida en el cementerio de San Javier con "más de 2.000 personas"

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LO ESENCIAL Las claves Más de 2.000 personas asistieron a la representación de 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad' en el cementerio de San Javier. La experiencia cultural inmersiva contó con la participación de más de 200 vecinos y artistas del Grupo de Teatro San Javier. El evento combinó teatro, decoración especial y música en directo con piezas de corales, orfeones y miembros del Conservatorio. Nacida en 2014 para poner en valor el patrimonio del camposanto, la propuesta regresará para su próxima edición en 2027.

El cementerio de San Javier se ha transformado -un año más- en un escenario excepcional donde el teatro, la música y la genialidad de Zorrilla se han fundido en una velada única en Europa.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha detallado que "más de 2.000 personas" han asistido en el camposanto, este sábado por la noche, a la representación teatral: 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier'.

Más de 200 vecinos y artistas han participado "en una experiencia cultural única en Europa", con el Grupo de Teatro San Javier al frente de la representación y un recorrido musical y artístico que convierte el camposanto en un homenaje a los antepasados a través de la cultura, según ha resaltado el edil.

Todo ello, para volver a dar vida al texto del inmortal Zorrilla en la representación de Don Juan Tenorio. "Constituye el momento central de una propuesta que comienza con un paseo por el interior del camposanto, acompañado por corales, coros, orfeones, ensambles de cuerda y de viento".

El concejal de Cultura, David Martínez, el sábado por la noche, en el camposanto de San Javier, durante la representación teatral. José Antonio Gatón

Esta experiencia inmersiva se completa con la cuidada decoración del cementerio, realizada por la Asociación de Belenistas de San Javier y distintas cofradías y hermandades del municipio que contribuyen a crear una atmósfera de recogimiento, belleza y respeto.

Todo ello, con una banda sonora excepcional, con música en directo de auroros y miembros del Conservatorio de San Javier y del Conservatorio Superior de Música de Murcia.

"El resultado es mucho más que una representación teatral: un homenaje a los antepasados de San Javier", tal y como recalca el titular de Cultura, David Martínez.

"Una auténtica oración colectiva, a través de la cultura, que reivindica el valor artístico, arquitectónico, escultórico y patrimonial del cementerio y consolida esta cita como uno de los grandes acontecimientos culturales del otoño en la Región de Murcia".

El público caminando por el cementerio de San Javier, este sábado por la noche, durante la actuación de los músicos. José Antonio Gatón

Esta propuesta cultural surgió en el año 2014 para acercar el cementerio a la gente y poner en valor su dimensión patrimonial y cultural.

"Queríamos que la gente descubriera el cementerio desde otra perspectiva, a través de la cultura, la emoción y la belleza. Con los años, aquella idea se ha convertido en un proyecto colectivo en el que participan numerosos vecinos", subraya agradecido el concejal.

De forma que Don Juan Tenorio volverá a la vida el próximo año 2027.