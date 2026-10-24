El edificio que alberga la sede del Puerto de Cartagena. APC

La sede del puerto de Cartagena cumple un siglo de historia y lo celebrará con dos espectáculos musicales y escénicos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El edificio de la Autoridad Portuaria de Cartagena celebra cien años de historia tras la recepción oficial de su sede el 20 de octubre de 1926. Los días 22 y 23 de octubre se ofrecerá un espectáculo musical y escénico sobre la fachada y balcones del inmueble, centrado en la historia del Mediterráneo y el puerto. El programa conmemorativo del centenario incluirá también una jornada de divulgación histórica y una exposición durante el mes de noviembre.

Un siglo de vida bien merece una celebración. El edificio de la Autoridad Portuaria de Cartagena cumple cien años de historia y el aniversario se conmemorará con dos espectáculos musicales los próximos días 22 y 23 de octubre.

El 20 de octubre de 1926 tuvo lugar la recepción oficial de un inmueble que, desde entonces, forma parte del paisaje urbano del frente marítimo y del patrimonio arquitectónico de la ciudad portuaria porque se ubica en la plaza Héroes de Cavite.

La construcción de la actual sede estuvo vinculada a la transformación que experimentó el entorno portuario a comienzos del siglo XX. El espacio que hoy ocupa la plaza Héroes de Cavite albergaba entonces una pequeña dársena para embarcaciones y un varadero, junto a las antiguas instalaciones de Sanidad Marítima y Capitanía del Puerto, próximas a la Muralla de Carlos III.

Estos cien años de historia se conmemorarán los días 22 y 23 de octubre, con dos representaciones de un espectáculo musical y escénico relacionado con la historia del Mediterráneo y del puerto de Cartagena.

La propuesta, con cinco intérpretes, utilizará la fachada y los balcones del edificio como parte del espacio escénico. El espectáculo incluirá versiones musicales y una narración creada específicamente con motivo del centenario.

Jornada de divulgación

Esta actividad forma parte del programa conmemorativo del centenario que incluye iniciativas de carácter histórico y divulgativo destinadas a dar a conocer el patrimonio vinculado al puerto de Cartagena.

La programación contempla también una jornada de divulgación sobre la historia del edificio, y una exposición, que tendrán lugar durante el mes de noviembre.