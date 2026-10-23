La presentación de la Vuelta a la Región de Murcia en el Ayuntamiento de de San Javier. Cedida

La edición 2027 de la Vuelta Ciclista a la Región realizará su salida oficial desde San Javier y se retransmitirá a 150 países

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LO ESENCIAL Las claves La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2027 tendrá su salida oficial desde San Javier los días 12 y 13 de febrero. La carrera se retransmitirá en directo a más de 150 países, promocionando el turismo de la localidad y del Mar Menor. El inicio será en la avenida Aviación Española y la logística se concentrará junto al Ayuntamiento de San Javier. La organización busca contar con la participación de los principales ciclistas murcianos de equipos nacionales e internacionales.

La próxima edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia tendrá su salida oficial desde San Javier. La prueba se celebrará los días 12 y 13 de febrero de 2027 y se retransmitirá en directo llegando a más de 150 países

La salida tendrá lugar desde la avenida Aviación Española, a la altura del parque Almansa, y toda la logística se ubicará junto al Ayuntamiento, para garantizar el inicio de una prueba que ayudará a promocionar el turismo de esta localidad que se levanta a orillas del Mar Menor.

Así lo ha subrayado el director de la vuelta, Paco Guzmán, acompañado del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el director general de Deportes, Fran Sánchez y el concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez, durante un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.

Paco Guzmán ha destacado la relación de la Vuelta a la Región de Murcia con esta localidad: “Venir a San Javier es un clásico para la Vuelta”.

“Ya hay algunos que se han interesado por participar”, según ha avanzado el director de la prueba, al tiempo que ha remarcado que hará lo posible por contar con los ciclistas murcianos que militan en equipos nacionales e internacionales.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha señalado que "acoger la salida de la Vuelta es un regalo para todos los vecinos y en particular para el ciclismo base y los muchos aficionados que hay en el municipio".