La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá 33,4M en ampliar la dársena y reforzar los graneles líquidos

El Frente 19 de la dársena de Escombreras, en el Puerto de Cartagena, durante las obras de ampliación para reforzar su capacidad operativa. Autoridad Portuaria de Cartagena

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá 33,4 millones de euros en la ampliación del Frente 19 de la dársena de Escombreras. La ampliación permitirá aumentar la capacidad operativa para atender el crecimiento del tráfico de graneles líquidos y responder a las necesidades industriales del Valle de Escombreras. El proyecto contempla la construcción de un nuevo frente de atraque de 300 metros, seis cajones de hormigón armado, nuevos sistemas de amarre y tecnología avanzada para operaciones marítimas. La nueva infraestructura permitirá atender simultáneamente a dos buques de hasta 20.000 toneladas o uno de hasta 315.000 toneladas, mejorando la eficiencia y flexibilidad del puerto.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado la licitación de las obras de ampliación del Frente 19 de la dársena de Escombreras, después de contar con la autorización del Consejo de Ministros.

Esta actuación permitirá aumentar la capacidad operativa del puerto para atender el crecimiento del tráfico de graneles líquidos y dar respuesta a las necesidades de las empresas del Valle de Escombreras.

La actuación cuenta con un presupuesto de 33,4 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 14 meses. El proyecto contempla la construcción de un frente continuo de atraque de cerca de 300 metros.

Contará con seis nuevos cajones de hormigón armado, además de nuevo equipamiento portuario, sistemas de atraque y amarre, redes de servicios, pavimentación y tecnología para mejorar las operaciones marítimas.

La ampliación permitirá adaptar el actual Frente 19, construido en su día para grandes petroleros, a las necesidades actuales del mercado. Así, podrá atender al mismo tiempo a dos buques de entre 6.000 y 20.000 toneladas de peso muerto o, de forma alternativa, a un solo buque de hasta 315.000 toneladas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha señalado que esta inversión responde a una demanda real de la industria instalada en Escombreras y forma parte de la estrategia del puerto para seguir creciendo junto a sus clientes y operadores.

También ha destacado que esta ampliación permitirá aprovechar mejor la infraestructura, ganar capacidad operativa y contar con instalaciones más versátiles y eficientes, además de su conexión con los racks de tuberías ejecutados en los últimos años.

Hernández también ha subrayado que Cartagena lidera el tráfico de graneles líquidos en el sistema portuario español y que mantener esa posición requiere seguir invirtiendo en infraestructuras adaptadas a las nuevas necesidades logísticas.

En este sentido, ha afirmado que la ampliación del Frente 19 mejorará la flexibilidad de las escalas, optimizará el servicio a los operadores y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas vinculadas al puerto y al Valle de Escombreras.

El proyecto permitirá poner en servicio una infraestructura que hasta ahora no había desarrollado todo su potencial operativo.

Con esta actuación, se ampliarán las opciones de atraque para buques de menor tamaño y se favorecerá una gestión más eficiente de los tráficos energéticos y petroquímicos que se mueven a través de la dársena de Escombreras.

La obra incluye trabajos de dragado, la construcción de seis nuevos cajones de hormigón, la instalación de 21 defensas de atraque, nuevos sistemas de amarre o una pasarela peatonal.

Además de la ampliación de las redes de suministro y un sistema inteligente de ayuda al atraque con sensores, equipos de monitorización y control en tiempo real de las maniobras.

Esta actuación se suma a otras inversiones impulsadas por la Autoridad Portuaria de Cartagena en Escombreras para mejorar la conectividad y la capacidad de las terminales especializadas en productos energéticos.

El objetivo es seguir apoyando el desarrollo industrial de la Región de Murcia y garantizar que el puerto cuente con las infraestructuras necesarias para absorber el crecimiento de los tráficos en los próximos años.