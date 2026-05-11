La Autoridad Portuaria licita la ampliación de Sesticarsa para acoger la Policía Portuaria y el Archivo Histórico en Cartagena

El edificio de Sesticarsa, en el muelle de San Pedro de Cartagena

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Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena ha licitado la ampliación y reforma del edificio de Sesticarsa para albergar a la Policía Portuaria y el Archivo Histórico. El proyecto triplicará la superficie del edificio, mejorando las condiciones de trabajo y operatividad de la Policía Portuaria y dotando de nuevos espacios y servicios al Archivo Histórico. La actuación incluye la urbanización de la parcela, modernización de instalaciones y refuerzo de la seguridad, con un presupuesto de 333.480,84 euros y un plazo de ejecución de 21 meses. Esta iniciativa forma parte del plan de inversiones para modernizar y adecuar las infraestructuras del puerto, respondiendo a las necesidades actuales del personal y departamentos.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha licitado la redacción del proyecto y la asistencia técnica para la reforma y ampliación del edificio de Sesticarsa, destinado íntegramente para albergar las dependencias de la Policía Portuaria y el Archivo Histórico.

Se trata de una actuación estratégica orientada a reforzar los servicios esenciales del puerto y optimizar las condiciones de trabajo del personal.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que “vamos a triplicar la superficie del edificio de Sesticarsa con una reforma que dará respuesta a las necesidades operativas y administrativas de la Policía Portuaria.

Además, permite habilitar un espacio para el Archivo Histórico con nuevas dotaciones y servicios, que llevará a seguir poniendo en valor una institución que el pasado año celebró su 150 aniversario en un puerto con 3.000 años de historia”.

Esta intervención se enmarca en el plan de modernización y adecuación de infraestructuras existentes, con el objetivo de responder a las actuales necesidades de reubicación de personal y departamentos, así como de dotar al puerto de espacios más funcionales y adaptados a los servicios que presta.

El proyecto contempla la ampliación del edificio anexo al antiguo inmueble de Sesticarsa, situado en el muelle de San Pedro, e incluye la urbanización de la parcela y la conexión de todos los servicios necesarios, como energía, comunicaciones, saneamiento, control de accesos o alumbrado.

Asimismo, se incorporarán instalaciones específicas destinadas a mejorar el bienestar y la operatividad del personal.

Las obras permitirán reforzar la seguridad y la capacidad operativa de la Policía Portuaria, mejorar los espacios de trabajo, optimizar la gestión de los recursos administrativos e históricos del puerto y modernizar instalaciones clave para su funcionamiento diario.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 333.480,84 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de ejecución de 21 meses.

Esta actuación forma parte del plan de inversiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que reafirma así su compromiso con unas infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de sus trabajadores y servicios esenciales.