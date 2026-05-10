La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá más de 460.000€ en mejorar el Faro de Cabo de Palos

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá 467.160 euros en la mejora del entorno del Faro de Cabo de Palos. El proyecto incluye la reconstrucción de la escalera de acceso, nueva talanquera peatonal, miradores y zonas de descanso. Se renovarán pavimentos, redes eléctricas y de telecomunicaciones, empleando materiales sostenibles y de alta resistencia. La actuación contempla retirar escombros y especies vegetales invasoras, sustituyéndolas por flora autóctona adaptada al litoral.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha puesto en marcha las obras de acondicionamiento y mejora del entorno del Faro de Cabo de Palos, un lugar estratégico y emblemático del litoral murciano.

Este proyecto, que cuenta con una inversión de 467.160,61 euros (IVA incluido), responde al compromiso de la institución con la preservación del patrimonio portuario, la accesibilidad universal y la sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales de su estrategia global de integración puerto-ciudad.

La actuación ha sido diseñada en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Cartagena y tras un proceso de consenso con los representantes vecinales de la zona.

Con un plazo de ejecución estimado de cinco meses, la intervención busca transformar uno de los puntos de mayor afluencia turística y paisajística de la costa cartagenera. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha destacado el carácter prioritario de estos trabajos.

“Actuamos en uno de los enclaves más reconocibles de nuestro litoral con el objetivo de mejorar su accesibilidad y seguridad, preservando al mismo tiempo su valor paisajístico y patrimonial. Es una apuesta firme por poner en valor nuestro patrimonio marítimo, asegurando que su disfrute sea compatible con una gestión sostenible y respetuosa con el medio”, según afirma Hernández.

Faro de Cabo de Palos construido en el siglo XIX

El proyecto, que cuenta con la autorización expresa de la Dirección General de Cultura, contempla una reconstrucción integral de la escalera de acceso al faro, utilizando criterios de integración estética mediante el empleo de piedra caliza y madera tratada ecológicamente.

Para garantizar la seguridad del visitante, se instalará una nueva talanquera de protección peatonal, complementada con un mirador intermedio dotado de bancos. Estas mejoras no solo facilitarán el tránsito de las personas, sino que optimizarán la conexión visual de los visitantes con el mar, mejorando significativamente la experiencia del usuario.

En el ámbito técnico y de infraestructuras, la actuación contempla la renovación del pavimento del camino y la explanada, así como la rehabilitación de los muretes de piedra natural que protegen el recinto.

Un avance destacado es la sustitución de las antiguas bajantes de fibrocemento por nuevas conducciones de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo, lo que garantiza una mayor durabilidad frente a la salinidad marina.

Asimismo, se modernizarán las redes de canalización eléctrica y telecomunicaciones mediante la instalación de iluminación empotrada y materiales de alta resistencia, minimizando el impacto visual y mejorando la eficiencia energética.

La sostenibilidad ambiental es, precisamente, uno de los ejes vertebradores de esta obra. El plan de actuación incluye la retirada de escombros y de especies vegetales invasoras, sustituyéndolas por una selección de flora autóctona perfectamente adaptada a las condiciones del litoral.

Con la creación de nuevas zonas de descanso y miradores estratégicos, la APC busca fomentar un uso responsable del espacio público. “Seguimos avanzando en un modelo portuario que combina desarrollo, protección del entorno y calidad de vida, y esta actuación es un ejemplo claro de ese equilibrio entre la modernización necesaria y la protección de nuestra identidad histórica”, ha concluido Hernández.