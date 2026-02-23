La Autoridad Portuaria de Cartagena remodelará el Muelle de San Pedro para mejorar su eficiencia logística

Muelle de San Pedro del Puerto de Cartagena, en el que la APC renovará el pavimento para mejorar la seguridad y eficiencia logística.

La Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha puesto en marcha el proceso de contratación para la redacción del proyecto constructivo y la asistencia técnica previa a las obras de pavimentación del entorno interior del Muelle de San Pedro, en la dársena de Cartagena.

Esta actuación forma parte del compromiso de la APC por ofrecer infraestructuras portuarias más seguras, eficientes y modernas al servicio de los operadores logísticos.

Según ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, el objetivo es reforzar la competitividad de las empresas consignatarias y de transporte que operan en el puerto, mejorando las instalaciones para ajustarlas a las necesidades actuales del tráfico marítimo y terrestre.

El proyecto contempla una remodelación integral de cerca de 19.000 metros cuadrados y supondrá una inversión de 299.501,14 euros (IVA incluido).

Los trabajos, con un plazo estimado de ejecución de 19 meses, permitirán mejorar la seguridad del personal portuario, optimizar la circulación de camiones y maquinaria pesada, y aumentar la durabilidad de unas infraestructuras sometidas a elevada intensidad logística.

La intervención en el Muelle de San Pedro se complementará con la posterior mejora del Muelle de Santa Lucía, potenciando la capacidad en el tráfico de contenedores y mercancía general.

Además, la futura pavimentación incorporará metodologías BIM y GIS integradas en el sistema de gestión de activos del puerto, avanzando en la digitalización y sostenibilidad de las infraestructuras portuarias.

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria de Cartagena reafirma su compromiso de seguir dotando al puerto de infraestructuras modernas, seguras y eficientes, consolidándolo como un enclave estratégico para el tráfico de mercancías en el Mediterráneo.