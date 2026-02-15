Declarado un incendio forestal en Cabo Tiñoso (Cartagena): decenas de desalojados y dos senderistas rescatados

Un incendio forestal declarado la pasada noche en Cabo Tiñoso activa el Plan Infomur en su 'Situación 1'. Europa Press.

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado la noche de este sábado en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena (Murcia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El fuego se ha declarado en una zona en la que soplaba viento muy fuerte, según el 112, que ha indicado que las fuerzas de seguridad han ordenado el desalojo preventivo de unas 80 caravanas que estaban estacionadas en la Rambla de la Azohía.

Según fuentes municipales, el derribo de unos cables a causa del viento podría haber desencadenado el incendio. Las llamas fueron avistadas desde una embarcación de Salvamento Marítimo, que alertó hacia las 21:43 horas sobre "un gran incendio" en la ladera de Cabo Tiñoso, situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando del incendio.

Una patrullera de la Guardia Civil se dirigió a la zona para rescatar a dos senderistas que pernoctaban en una zona próxima al mar y al fuego, ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Estos se encontraban resguardados en una cueva cercana y fueron puestos a salvo sobre las 02:30 horas por el Servicio Marítimo.

En su cuenta de X, López Miras ha informado de que en el área se han desplegado brigadas forestales de Murcia, Zarcilla y Cartagena, así como bomberos de Cartagena, Protección Civil de Cartagena y Mazarrón, agentes forestales, Policía Local de Cartagena y dotaciones de la Guardia Civil.

También han sido alertadas brigadas forestales de las localidades de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca y Fortuna para su incorporación a partir de las 5:00 horas a las labores de extinción del fuego, que afecta a una zona de vegetación de monte bajo, según ha indicado.

"Siguiendo de cerca la evolución del incendio forestal de monte bajo en Cabo Tiñoso, en Cartagena. Movilizados efectivos del Plan Infomur", ha escrito López Miras en X.

La 'Situación 1' del plan Infomur se activa ante una "situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y puedan ser controlados con los medios y recursos del plan INFOMUR".

La actualización más reciente que ha hecho el presidente murciano ha sido a la primera hora de la mañana de este domingo. A través de sus redes sociales ha explicado que todavía "hay 6 brigadas forestales trabajando y se incorpora la brigada helitransportada", así como que el Plan Infomur sigue activo en Emergencia, pero en Nivel 1 ya que "el incendio, desde las 07:00, evoluciona más lentamente dado que el viento ha amainado bastante".

También el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha manifestado en X que sigue "con atención la situación del incendio forestal" y ha agradecido su labor "a los equipos de extinción que trabajan en la zona en condiciones muy difíciles, así como a Protección Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el área".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha publicado un mensaje en la misma red social para informar de que los recursos de extinción están desplegados en la zona para combatir las llamas.

Asimismo, en la mañana de este domingo ha detallado que "la bajada del viento a primera hora está permitiendo que el fuego evolucione de forma más lenta", pero que, igualmente, "a las 08:30 está prevista la incorporación de dos helicópteros de la Dirección General de Emergencias para reforzar las tareas de extinción desde el aire".

La zona de Cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, de paisaje escarpado y naturaleza salvaje, y muy apreciado para practicar el senderismo y otras actividades. Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España.