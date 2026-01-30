El "superjueves" agrícola corta las carreteras de Murcia: "Cuando vayan a comprar, prioricen productos españoles"

Los tractores colapsando las calles durante la protesta agrícola. COAG

Los agricultores y ganaderos españoles han llenado las carreteras con tractores este 29 de enero en un "superjueves" de protestas contra la Unión Europea, el Gobierno central y las autonomías.

En la Región de Murcia, COAG, ASAJA y UPA han liderado cortes que generan colas kilométricas y muestran el hartazgo del sector primario.

José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, lo explica con contundencia, a pie de protesta: "Tenemos una situación en el sector agrario donde la gobernanza europea y todas las administraciones nos presionan para acabar con el tejido productivo de la UE, España y Murcia".​​

Estas acciones responden a costes disparados, precios bajos de origen y competencia desleal de importaciones. En todo el país, desde León hasta Almería, hay tractoradas y concentraciones que afectan el tráfico y llaman la atención sobre la soberanía alimentaria.

Los tractoristas han bloqueado puntos clave de las carreteras del territorio regional desde las 8:30 horas. En la A-30 dirección Cartagena, el corte está en la Venta Garcerán, con tractores de San Javier y alrededores; en sentido Albacete-Murcia, afecta ambos carriles cerca de Blanca.​

Además, la A-7 se paraliza en La Hoya en sentido Almería-Murcia y viceversa, con agricultores de Totana y Lorca. José Miguel Marín confirma: "Tenemos cortes en la A-30 dirección Cartagena, A-30 dirección Albacete y sentido Murcia, y en la A-7 en sentido Murcia-Almería".

Desde Europa al trasvase Tajo-Segura

El manifiesto común exige parar acuerdos como Mercosur y Marruecos, que inundan el mercado con productos sin controles.

También piden no recortar un 30% la Política Agraria Común (PAC), defender el trasvase Tajo-Segura y bajar costes de agua, energía y fitosanitarios.

Marín insiste: "Europa debe frenar acuerdos de libre comercio donde el sector agrario se entrega como moneda de cambio. España, debe revisar la limitación del trasvase Tajo-Segura".​​

Otras demandas incluyen sanidad vegetal reforzada, relevo generacional y menos burocracia, como en la Ley del Mar Menor. "Nos sobran los motivos", resume el eslogan, reflejando un malestar estructural que moviliza 30 provincias españolas y toda Europa.​​

Lema "Nos sobran los motivos" de COAG en protesta por recortes en la PAC y Mercosur

Reparto gratuito de frutas y verduras

En Murcia capital, sin tractorada urbana, COAG, ASAJA y UPA han organizado un acto simbólico en la Plaza del Cardenal Belluga desde las 10:00 horas: reparto gratis de frutas y verduras.

Este gesto alerta a consumidores sobre precios bajos para productores y dependencia futura de importaciones. Representa la riqueza murciana en riesgo y une a la sociedad con el campo.

Marín expone: "La sociedad nos apoya; cuando vayan a comprar, miren el origen y prioricen productos españoles para garantizar calidad y seguridad alimentaria".​

El presidente de COAG en la región denuncia un "gran fraude a la sociedad": sin agua ni PAC, los jóvenes abandonan el campo y España dependerá de terceros países para comer. "Esto no es solo daño económico, sino que la seguridad alimentaria va a desaparecer", afirma.​

Ciudadanos en la recogida de frutas y verduras gratuitas

Los ganaderos y agricultores hablan de una grave crisis: competencia desleal, pozos cerrados y normativas restrictivas contra plagas. "Vamos en una dirección equivocada, acabar con el sector primario es un disparate", añade Marín, pidiendo mesas de negociación ya.