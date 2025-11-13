La Autoridad Portuaria saca a contratación Cartagena PortLab: el nuevo ecosistema para captar fondos europeos

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a contratación Cartagena PortLab: el nuevo ecosistema de innovación portuaria, destinado a identificar, desarrollar y presentar proyectos estratégicos y transformadores con acceso a financiación europea, estatal y autonómica.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 14 de noviembre y está disponible en el perfil del contratante, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objetivo de esta iniciativa es reforzar el posicionamiento del Puerto de Cartagena como un agente tractor de innovación en el ámbito logístico-portuario, mediante la colaboración con empresas innovadoras, startups, universidades, centros tecnológicos y organismos públicos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha señalado que “PortLab Cartagena es una herramienta para trabajar de manera más integrada con la comunidad portuaria y con los agentes del entorno, que nos permita canalizar el talento y el conocimiento innovador en la Región de Murcia con el fin de encontrar e impulsar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones”.

“Nuestro objetivo es dotarnos de una estructura estable que permita anticipar oportunidades de financiación, preparar proyectos con rigor y asegurar su correcta ejecución, reforzando el papel del Puerto de Cartagena como motor de desarrollo económico, tecnológico y social en la Región de Murcia”, según Hernández.

Cartagena PortLab pretende poner en valor el talento innovador del entorno regional; canalizar la presentación de proyectos a programas de fondos europeos vinculados a sostenibilidad; energía; digitalización y competitividad. También apoya a la comunidad portuaria en la identificación de oportunidades de financiación; generar una estrategia de posicionamiento y comunicación internacional que sitúe a la ciudad portuaria como referencia en innovación.