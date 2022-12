El spa urbano más grande de España está en pleno centro de Madrid

El día a día de una persona suele ser muy estresante, trabajar, ocuparse de la casa, de pagar facturas, hacer la compra, pasar tiempo con los seres queridos, hacer la comida, limpiar… Son muchas las responsabilidades de las que se tiene que ocupar casi cualquier adulto hoy en día.

Además, si vives en una ciudad como Madrid, todo va muy rápido, el ritmo de una urbe es frenético y parece que nunca tenemos tiempo para parar y darnos un capricho reconfortante a nosotros mismos. Y está claro que no es por falta de opciones, pues, paradójicamente, además de un nivel de vida algo estresante, Madrid también ofrece cientos de opciones de bienestar y autocuidado.

Una de ellas son los spa, donde los tratamientos con agua son los protagonistas. Pero, en los más completos y lujosos, se ofrecen muchos más servicios como masajes, tratamientos para la piel del cuerpo, de la cara o incluso para el pelo. El concepto de spa puede ir muy ligado a la belleza, pero lo cierto es que también está muy relacionado con la salud.

[Así funciona por dentro el spa Mandarin Oriental del Hotel Ritz: tratamientos personalizados y lujo]

Puedes elegir entra varios niveles de calidad cuando se trata de este tipo de servicios, pero lo ideal es optar al que más beneficios y buen trato nos puede dar. Y si además es de fácil acceso, mucho mejor. Justo estos dos requisitos los cumple el protagonista de hoy, The Spa at Four Seasons Hotel Madrid, que además es el spa urbano de lujo más grande de España.

Está ubicado en la calle de Sevilla, entre las estaciones madrileñas de Sol y Sevilla, en el corazón de la ciudad, y cuenta con cuatro plantas y 1.400 metros cuadrados, convirtiéndose en el mayor espacio de bienestar y cuidado de este tipo en nuestro país.

Tratamientos y servicios

Entre sus múltiples espacios podrás encontrar tres principales: la zona de piscina y spa, el centro fitness o gimansio y las salas para los tratamientos especializado.a A su vez, dentro de ellos, puedes solicitar servicios más concretos como masajes corporales, tratamientos faciales, de manos y pies, packs para parejas, sesiones individuales de yoga o mindfulness, tratamientos exprés, y mucho más.

Spa Four Seasons

En su web oficial destacan uno de los tratamientos más demandados, el Programa Exclusivo de Terapeutas Colaboradores: Josep Lupión. Este consiste en un "masaje facial japonés y tras largos periodos de formación con el experto en linaje Kobido, el Dr. Shogo Mochizuki, Josep Lupion, cuenta con la certificación Licensed Kobido Facialist además de Sculptural Face Lifting, técnica adquirida gracias a la formación que obtuvo de la mano del creador de esta, Yakov Gershkovich".

Además, no hace falta alojarte en el hotel para poder disfrutar del spa, cualquier persona puede acceder al servicio y tratamiento que desee, tanto acudiendo al recinto como por su página web, donde podrás reservar el día y la hora que prefieres, sea para disfrutarlo solo o en compañía.

Sigue los temas que te interesan