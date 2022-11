Este es el bar de Madrid que está entre las 15 mejores coctelerías del mundo

Salmon Guru de Madrid situado en el puesto 15 de la lista The World's 50 Best Bars 2022.

El mejor bar del mundo se encuentra en Reino Unido. Sin embargo, hay algunos bares españoles que se han posicionado entre los 50 mejores a nivel mundial. ¿Sabías que España cuenta con la mayor variedad de bares europeos de cócteles en el ranking de los mejores a nivel mundial?

No obstante, hay que destacar que el bar español que mejor posición ha adquirido este año en el ranking es el Paradiso de Barcelona. Sin embargo, hay otros bares como el Sips y el Two Schmucks que también han obtenido una posición interesante.

Aunque el bar que no deja de sorprendernos es el Salmon Guru de Madrid, pues lleva años ascendiendo posiciones en el ranking de los mejores del mundo. De hecho, este año ha quedado en la posición número 15 de la lista. Por este motivo, si quieres descubrir cómo Salmon Guru ha logrado ascender 67 puestos en tan solo 5 años, sigue leyendo este artículo hasta el final.

¿Qué es un bar de cócteles?

A los bares de cócteles también se les conoce por el nombre de:

Lounge bar.

Pubs.

Generalmente, los bares de cócteles son lugares de ocio nocturno donde se pone música y hay una amplia variedad de bebidas, entre las que destacan los cócteles y las bebidas sin alcohol. Hay que destacar que muchos de estos bares poseen una zona específica donde servir cenas mientras disfrutan de la decoración y la música del ambiente.

¿Cómo llegar al bar Salmon Guru de Madrid?

Si quieres descubrir cómo es Salmon Guru, tan solo debes llegar a la calle Echegaray, 21 de Madrid. No obstante, ten en cuenta que el bar tan solo abre de martes a domingo en el siguiente horario:

De 16:00h a 02:00h. De martes a viernes.

De 15:00h a 02:30h. Sábados.

De 15:00h a 2:00h. Domingos.

Una vez dentro, podrás disfrutar de una exquisita decoración basada en:

Sillones de polipiel de color rojo y negro.

Vasos y platos con formas originales.

Estanterías repletas de botellas.

Cómodas butacas.

Mesas modernas con forma redonda.

Y mucho más.

Actualmente, el bar cuenta con un equipo de camareros muy agradables con los que seguro que intercambiarás más de una sonrisa. ¿Preparado para descubrir la magia del lugar?

¿Qué platos puedes degustar en Salmon Gurú?

Salmon Guru cuenta con una original carta gastronómica entre la que podrás encontrar platos como:

Bizcocho de tres leches.

Caviar Iraní.

Pan de queso brasileño.

Donut Guru.

Edamames.

Mole viejo de carrillera ibérica.

Humus de calabaza.

Pulpo asado.

Rollitos de cerdo especiado.

Setas guisadas.

Empanada de humita y huitlacoches.

Ensalada de papaya.

Flan de mango natural.

Gyozas de cerdo.

Sando de pollo Tonkatsu.

Boniato confitado.

Sandwich cubano Guru.

Aguachile de vieira.

Corvina a la plancha.

Frijoles y salpicón de carabineros.

No es de extrañar que Salmon Gurú haya ascendido, año tras año, en el ranking The World 's 50 Best Bars. De hecho, las clasificaciones las otorga un grupo de 500 expertos en bebidas de todas las nacionalidades. Por lo que Salmon Gurú del Barrio de las Letras de Madrid, tendrá que ponerse las pilas para mejorar el año que viene.

Si todo va bien y sigue perfeccionando sus cócteles podrá alcanzar a Paradiso de Barcelona que actualmente, posee el número uno de la lista.

Por el momento, Diego Cabrera como fundador de Salmon Guru en el año 2016, se muestra contento con el ascenso del puesto 24 al 15 en tan sólo un año. Aunque asegura que seguirá trabajando para obtener mejores posiciones en los años venideros.

¿Qué es The World 's 50 Best Bars?

The World 's 50 Best Bars son unos premios que se realizan de forma anual para determinar los 50 mejores bares a nivel mundial. De hecho, William Reed es el creador de estos premios desde hace más de dos décadas, por lo que su reputación es altamente conocida en todo el mundo.

¿Cómo se otorgan las clasificaciones al mejor bar?

Las clasificaciones se realizan por votaciones anónimas en las que se indican siete opciones de bares en total. De esos siete bares, el votante debe dejar cinco para los bares de su propio país. Más tarde, las votaciones son gestionadas por la consultora independiente Deloitte para que todo siga un proceso seguro y fiable.

Una vez que se obtienen los resultados, se realiza una lista de clasificados y es entonces cuando se realiza una ceremonia de los premios con los afortunados.

¿Cuáles son los mejores bares del mundo?

A continuación, te dejamos el ranking con los cincuenta bares mejor valorados a nivel mundial:

Paradiso (Barcelona) Tayr + Elementary (Londres) Sips (Barcelona) Licorería Limantour (México) Little Red Door (París) Double Chicken Please (Nueva York) Two Schmucks (Barcelona) Connaught Bar (Londres) Katana Kitten (Nueva York) Alquímico (Cartagena) Handshake Speakeasy (México) Jigger & Pony (Singapur) Hanky Panky (México) BKK Social Club (Bangkok) Salmon Guru (Madrid) Drink Kong (Roma) Coa (Hong Kong) Florería Atlántico (Buenos Aires) The Clumsies (Atenas) Baba au Rum (Atenas) Café La Trova (Miami) Attaboy (Nueva York) Satan's Whiskers (Londres) Tropic City (Bangkok) Kumiko (Chicago) Sidecar (Nueva Delhi) Tres Monos (Buenos Aires) Argo (Hong Kong) Maybe Sammy (Sydney) Swift (Londres) Line (Atenas) Baltra Bar (México) Manhattan (Singapur) Overstory (Nueva York) 1930 (Milán) Dante (Nueva York) A Bar with Shapes for a Name (Londres) Zuma (Dubái) Locale Firenze (Florencia) Red Frog (Lisboa) Cantina OK! (Sydney) CoChinChina (Buenos Aires) Himkok (Oslo) Carnaval (Lima) Galaxy Bar (Dubái) L'Antiquario (Nápoles) Employees Only (Nueva York) Bar Benfiddich (Tokio) Lucy's Flower Shop (Estocolmo) Bulgari Bar (Dubái)

