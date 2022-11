Los radares de la M30: estos son todos los que hay y así multan

La M30 es la vía de circunvalación que, contando con unas características de autopistas, se encarga de rodear el centro de Madrid, una vía por la que circulan cada día miles de personas. Como es habitual en las grandes ciudades, se han instalado radares para detectar infracciones de tráfico. De esta manera, quién cometa una acción susceptible de ser denunciada, se arriesga a tener que hacer frente al pago de una sanción económica.

En los últimos tiempos ha habido una gran cantidad de dudas con respecto a la localización de los radares y los tramos en los que hay tener un mayor cuidado a la hora de conducir. Por esta razón, merece la pena analizar dónde se sitúan y a la multa que nos podemos exponer si no se respetan los límites.

Antes de hablar de todos los radares de la M30 para que los tengas bajo control, hay que recordar que en los últimos informes dados a conocer por parte de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) reflejan que la mayor parte de las infracciones que tienen lugar en Madrid tienen que ver porque los vehículos no respetan la velocidad máxima de 70 km/h, que es una de las infracciones que controlan estos radares.

Todos los radares de la M30

De todos los radares de tráfico de la M30, si se clasifican por su frecuencia en multas, es el situado en dirección sur en el túnel de Marqués de Monistrol, frente a la Casa de Campo, el radar que más multa. Este salta cuando se excede la velocidad en un 10%, es decir, cuando se superan los 77-78 km/h.

Además, hay otros dos radares que destacan por cosechar un elevado registro de multa en Madrid. El primero se sitúa en el Paseo de Extremadura, en la A5, si bien el segundo de ellos se encuentra en la M30, y es el situado en la Avenida de la Paz, en el punto kilométrico 4,15 en sentido sur.

Por su parte, los radares que menos multan y, por tanto, los que menos recaudan, son los situados en la glorieta de Legazpi y el de Santa María de la Cabeza.

Radares fijos

Los radares fijos que se encuentran en la M30 y la dirección en la que controlan la velocidad y pueden multar a quienes cometan una infracción son los siguientes:

Entrada de la Autovía A-1 en dirección a Puente de Ventas.

Paso inferior en la calle Costa Rica en dirección a Príncipe de Vergara.

Enlace de O’Donell en dirección a Puente de Vallecas.

Túnel By Pass Sur en dirección a Puente de Vallecas.

Calle Embajadores, en la entrada al túnel By Pass Sur desde la M-40.

Nudo del túnel By Pass Sur en dirección a Puente de los Franceses.

Túnel By Pass Sur en dirección a el nudo, a la altura de la glorieta de Legazpi.

Túnel By Pass Sur en dirección A3, a la altura de la glorieta de Legazpi.

Túnel By Pass Sur en dirección A3, a la altura de la glorieta de las Pirámides.

Túnel By Pass Sur en dirección A3, a la altura del Puente de San Isidro.

Túnel By Pass Sur en dirección a Puente de los Franceses, pasando la salida de Virgen del Puerto.

Túnel de Avenida de Portugal, en dirección a la M-3.

Entrada al túnel de Marqués de Monistrol.

Avenida del Marqués de Monistrol, hacía y a la altura del Puente de los Franceses.

Avenida M-30 en dirección a la Avenida de la Ilustración y Carretera del Pardo.

Radares móviles

No obstante, más allá de los radares fijos, hay que tener en cuenta que es posible recibir una multa por los múltiples radares móviles que se colocan. No hay un patrón fijo para saber dónde toparse con ellos, pero sí que se pueden conocer algunos de los puntos recurrentes en los que se instalan.

Algunos de los puntos más frecuentes para la ubicación de los radares móviles en la M30 son a la altura del puente de la avenida del Mediterráneo y a la altura de la zona de la Vaguada.

¿Cuál es el margen de los radares de velocidad de la DGT?

Si se sobrepasa el límite de velocidad y es detectado por un radar, posiblemente se recibirá una sanción, aunque hay un margen que se puede exceder sin que te multen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es el mismo para todas las situaciones.

Esto se debe a que existe un margen de tolerancia que se debe conocer, y que es el siguiente en función de la vía sobre la que circulemos:

+ 7km/h en tramos en los que la velocidad máxima es inferior o igual a 100 km/h.

+7% en tramos en los que la velocidad máxima es superior a 100 km/h.

Sin embargo, aunque es una norma general, no se aplica de forma exacta en todos los casos, ya que depende del tipo de radar que se use para la medición. Como no todos los dispositivos tienen las mismas especificaciones ni márgenes de error, conviene tener presente el margen de error según el tipo de radar:

Radares fijos: 5 km/h y 5% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h.

5 km/h y 5% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h. Radares móviles de trípode o instalados en vehículos parados: 5 km/h y 5% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h.

5 km/h y 5% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h. Radares situados en instalación móvil sobre el vehículo: 7 km/h y 7% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h.

7 km/h y 7% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h. Radares de tramo: 3 km/h y un 3% por encima en velocidades máximas permitidas por encima de los 100 km/h.

3 km/h y un 3% por encima en velocidades máximas permitidas por encima de los 100 km/h. Radares aéreos en helicóptero Pegasus: 5 km/h y 5% en vías con velocidad máxima permitida por encima de los 100 km/h.

