¿Por qué vas a ver asientos verdes en el Metro de Madrid? Esta es su función

El Metro de Madrid es uno de los medios de transporte público más utilizados de España. Con más de 290 kilómetros de red, llega a casi cada rincón de la comunidad madrileña para que, cada día, miles de personas se muevan de un punto a otro en poco tiempo y sin tener que recurrir a un vehículo de uso personal.

Y es que utilizar el metro está lleno de ventajas, pues puedes acceder de manera sencilla, es un medio de transporte mucho más limpio que otros y permite gran rapidez. La comodidad también es uno de los puntos a favor, pues, si no hay mucha gente, puedes ir sentado. Esto también es algo muy positivo para las personas que tienen dificultades para caminar o para moverse, como la gente mayor o las embarazadas.

Precisamente respecto a este grupo de usuarios se tiene especial consideración. Seguro que alguna vez te has fijado en unas pegatinas en las ventanas del metro entre las que se muestran iconos o letreros con distintas normas. Una de ellas señala que los asientos están reservados para personas mayores, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida.

[Obras del Metro de Madrid: las estaciones a las que afecta y cómo se ampliará]

Respetar esta norma es algo crucial, que no solo muestra obediencia ante el orden público y cívico, si no que supone un gesto que puede significar mucho para alguien y que cuesta poco a quienes no necesitan sentarse realmente.

Pero la realidad es que, en muchas ocasiones, los usuarios de metro olvidan estas consideraciones y no ponen atención a dejar libre algún asiento por quien lo pueda necesitar. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha decidido tomar medidas y resaltar aún más la prioridad de la que hablamos.

Es por ello que, en los próximos días, se procederá a pintar de color verde los asientos de Metro de Madrid. En concreto, según informa Telemadrid, se comenzará por colorear un asiento por vagón: “un coche de cada tren de los que circulan por la línea 1 (serie 2000A), línea 6 (serie 8000 2ª), línea 8 (serie 8000 1ª), y línea 10 (serie 7000)”.

De esta manera serán las líneas 1, 6, 8 y 10 en las que te podrás encontrar una silla verde durante los próximos tres meses, tiempo que se ha planteado para instaurar esta prueba piloto en favor de todos los usuarios de metro. Se espera que la medida llame a la colaboración ciudadana y que, quienes no respetaban esta regla, emienden su comportamiento y su conciencia.

[El peligroso motivo por el que Metro de Madrid prohíbe entrar con globos metálicos]

Medidas para favorecer la accesibilidad

Según el mismo medio, David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, ha indicado que “dentro del compromiso de la Comunidad de Madrid con los madrileños para hacer un transporte accesible y sobre todo con aquellas personas que tienen problemas de movilidad vamos a señalizar en verde los asientos de Metro reservados para mujeres embarazadas, personas mayores o personas con discapacidad. Lo que pretendemos con esta medida es llamar la atención sobre la necesidad de colaboración de todos los ciudadanos en el respeto a unas normas que permiten que todos estos colectivos puedan utilizar el transporte público de una manera más accesible”.

Sigue los temas que te interesan