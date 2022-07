¿Podré coger un tren de Cercanías gratis sin tener el abono de transporte de Madrid?

Muchas son las personas que deben usar el transporte público a diario en Madrid, ya sea por motivos personales o laborales. Además, cada vez hay más usuarios que usan este medio de transporte, ya que les es mucho más barato y asequible que pagar la gasolina de sus coches.

Con el fin de paliar un poco los efectos de la crisis, el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, anunció una de las medidas más esperadas por los usuarios de este medio de transporte: su gratuidad. Sin embargo, esta medida lleva unos requisitos aparejados que deben cumplir sus usuarios.

Billetes de RENFE gratuitos previo abono

Mucha gente se pregunta si solo es necesario subirse al tren sin sacar billete para conseguir esta gratuidad. Lo cierto es que no funciona así. Para poder usar el tren sin coste es necesario que el usuario disponga de uno de los muchos abonos que hay disponibles, en concreto, el trimestral, el mensual o el bono tren. Si no se ha adquirido uno de estos bonos, el billete deberá pagarse como hasta ahora.

Debemos tener en cuenta que esta medida se trata de una bonificación; es decir, se bonifica el precio, pero esto quiere decir que no deba comprarse el abono previamente.

Además, esta bonificación solo es aplicable en los trayectos cubiertos por Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, que son los que presta Renfe. El resto de los trayectos y empresas quedan excluidas de esta bonificación, por lo que será necesario seguir pagando el billete.

¿Cuánto tiempo estará en vigor esta medida?

La bonificación en los billetes del tren no es una medida que haya llegado para quedarse; o, al , no por ahora. Esta medida estará en vigor desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del presente año. La medida, pues, solo está contemplada por cuatro meses. Y, en función de cómo se vaya desarrollando la situación del país, esta medida podrá ser eliminada o bien alargada.

Bonificación retroactiva

¿Y qué sucede con aquellos que ya han pagado por los abonos? Esta es la pregunta que ya se hacen muchos y la cual fue también transmitida al presidente del gobierno. Pese a no dar una respuesta clara sobre ello, Pedro Sánchez sí dejó abierta la puerta a una posible devolución. Sin embargo, esta está sujeta a la habilitación de un sistema de devolución, el cual aún no está disponible. Es algo que se debe estudiar adecuadamente y, por ahora, aún no hay una respuesta.

Ventajas de usar el transporte público

Usar el transporte público ofrece varias ventajas frente al uso del transporte privado:

Reducción del tiempo de desplazamiento: pese a que esta no es una ventaja que se cumpla al 100% de los casos, sí hay muchas zonas en las que el denso tráfico hace que sea mucho más rápido ir en transporte público que usar el privado.

pese a que esta no es una ventaja que se cumpla al 100% de los casos, sí hay muchas zonas en las que el denso tráfico hace que sea mucho más rápido ir en transporte público que usar el privado. Ahorro de costes mensuales: Atuc ha calculado que, usando el transporte público, se pueden llegar a ahorrar hasta 200 € mensuales.

Atuc ha calculado que, usando el transporte público, se pueden llegar a ahorrar hasta 200 € mensuales. Cuidado del medio ambiente: la contaminación del transporte público es mucho mejor en proporción a la contaminación del transporte privado.

Es mucho más seguro: se trata de un medio de transporte que, por sus recorridos y características, es mucho más seguro. Solo hace falta ver las tasas de accidentes.

se trata de un medio de transporte que, por sus recorridos y características, es mucho más seguro. Solo hace falta ver las tasas de accidentes. Mayor espacio para las zonas verdes

Accesible para toda la población

Momento para desconectar: al no tener que estar pendiente del volante, el tiempo que pasamos en el transporte público nos permite desconectar y dedicar tiempo a nuestros pensamientos, a adelantar trabajo, etc. Es un momento en el que no debemos estar en tensión para nada.

al no tener que estar pendiente del volante, el tiempo que pasamos en el transporte público nos permite desconectar y dedicar tiempo a nuestros pensamientos, a adelantar trabajo, etc. Es un momento en el que no debemos estar en tensión para nada. Relaciones sociales: con el uso del transporte público se generan relaciones sociales, pues permite hablar con la gente con la que se comparte el trayecto. El poder relacionarnos, aunque sea por un momento, con otras personas mejora nuestro estado de ánimo.

Las ventajas de tener una buena red de transporte público son muchas para la población, por lo que se trata de infraestructuras que se deben mantener y ampliar en la medida de lo posible.

Desventajas de usar el transporte público

Sin embargo, y pese a tener muchas ventajas, también hay algunas desventajas asociadas a este medio de transporte:

Pérdida de autonomía: al tener unos horarios fijos, son los usuarios los que deben adaptarse a ellos, por lo que no ofrece liberad de movimiento del mismo modo en el que lo haría un vehículo privado.

al tener unos horarios fijos, son los usuarios los que deben adaptarse a ellos, por lo que no ofrece liberad de movimiento del mismo modo en el que lo haría un vehículo privado. Tiempos de espera y horarios: en función de la cantidad de usuarios, es posible que, a menudo, haya retrasos, lo que hace que haya tiempos de esperar más largos y se llegue tarde a los sitios.

en función de la cantidad de usuarios, es posible que, a menudo, haya retrasos, lo que hace que haya tiempos de esperar más largos y se llegue tarde a los sitios. Gran cantidad de usuarios en horas punta: pese a que el aforo en el transporte público está limitado, son muchas las veces que los usuarios deben compartir espacios muy abarrotados, lo que disminuye la comodidad del trayecto.

Con todo, es necesario valorar el servicio que el transporte público ofrece, tanto con sus ventajas y desventajas, para poder establecer si es el medio indicado para cada uno de nosotros.

La bonificación de los billetes de tren con abono es una medida de lo más esperada, aunque no acaba de convencer a los usuarios, pues está limitada al tipo de billete y en el tiempo. Por ello, se sigue reclamando que haya una ampliación de estos requisitos, así como una compensación por aquellos billetes ya comprados.

