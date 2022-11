Los festivos de diciembre en Madrid, ¿hay puente de la Constitución este 2022?

A falta de algunos días para que finalice noviembre, el último mes del año se acerca y, de hecho, ya nos encontramos casi del todo inmersos en la época navideña que trae diciembre consigo. En Madrid, por ejemplo, las luces ya están listas para que se enciendan, así como los grandes árboles de Navidad que se reparten por diferentes puntos clave de la ciudad.

[Esta es la fecha del gran encendido de las luces de Navidad 2022 en Madrid]

El último mes de cada año es uno de los que más días de fiesta tiene. Además del 25 de diciembre, Navidad, en España contamos con dos festivos nacionales más y que, por tanto, en toda la Comunidad de Madrid también son no laborables.

¿Qué días de diciembre es fiesta en Madrid?

Se trata de los días 6 de diciembre, día de la Constitución Española, que cae en martes, y 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, que cae en jueves. Esos dos días son fiesta y, exceptuando algunos casos según el empleo, no se trabaja ni hay clase.

[Estos son los mercados navideños de Madrid que no te puedes perder este 2022: fechas y horarios]

Como habrás podido observar, estos días libres quedan algo ‘sueltos’ dentro de la semana, pero desgraciadamente, no hay ningún festivo oficial más que haga que sea ‘puente’, concretamente en la Comunidad de Madrid.

Este hecho cambia, por ejemplo, en el caso de los colegios y centros educativos, pues algunos de ellos sí han declarado día no lectivo el día 5 de diciembre, lunes, o el 7 de diciembre, miércoles. En el caso de los trabajadores, si quedan días de vacaciones y la empresa lo permite, es una oportunidad perfecta para hacer ‘puente’ con diferentes combinaciones.

[Calendario escolar 2022-23 de Madrid: festivos y vacaciones]

Si, por ejemplo, se escoge el día 5 como libre, los días que no se trabajan abarcan desde el sábado o desde el domingo y hasta el miércoles 7, lo que coloquialmente llamaríamos tener un 'acueducto', ya que serían 4 días seguidos sin trabajar.

Otra buena opción sería escoger el día 9 de diciembre, viernes, para que así también se aglutinen 4 días seguidos no laborables, del jueves 8 al domingo 11, en caso de que el sábado no trabajes en tu caso.

Dejando atrás esa semana con dos respiros que muchos agradecerán, sea ‘puente’ o no, nos tenemos que ir a los últimos días del mes para encontrar la siguiente fiesta. El 25 de diciembre este año cae en domingo, por ello en esta ocasión el festivo se pasa al lunes 26 de diciembre, que será no laborable y no lectivo en toda España.

Este será el último festivo del año en el país y, por tanto, también en Madrid. Como novedad de cara al día de año nuevo, al caer el 1 de enero de 2023 en domingo, se esperaba que se hiciera lo mismo que con la festividad de Navidad, y pasase el festivo al lunes 2 de enero. Pero esto no será así, pues el calendario laboral de 2023 ya ha sido publicado y no figura ningún festivo al día siguiente de Nochevieja, algo bastante inusual.

[Así queda el calendario laboral 2023 de Madrid: sin festivo en Año Nuevo y puente largo en mayo]

El cupo de ese festivo se estima que lo llene uno novedoso en la ciudad de Madrid, el 20 de marzo de 2023, lunes, considerándose festivo este año el dia del Padre o San José, el 19 de marzo, hecho que no suele ocurrir en otros años.

Sigue los temas que te interesan