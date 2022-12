El concierto inédito de Dani Martín en Madrid que ha anunciado solo 48 horas antes

Entre varios días de fiesta por el Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, los planes en Madrid abundan y las opciones para desconectar y disfrutar del tiempo libre son muchas. Entre los típicos planes como ver la iluminación navideña o pasear entre los muchos mercadillos de Navidad de la capital, puedes encontrar opciones que nunca fallan como ir a un buen concierto.

[10 planes en Madrid para el puente de diciembre 2022]

Y es que el artista que se dio a conocer por ser el cantante de la banda El Canto del Loco ha dado una sorpresa a sus fans por su cuenta de Instagram, anunciando el final de la gira de su disco ‘Lo que me dé la gana’ y que lo hace con un último concierto este miércoles 7 de diciembre de 2022 en el mismo lugar en el que cumplió el sueño de llenar una sala. Así lo ha escrito él mismo a través de una publicación en la red social nombrada anteriormente:

“Acabar donde un día empezaste, donde mis seguidores me regalaron la ilusión que siempre había soñado: llenar una sala. Venimos de las salas, de los técnicos que llevan más de 20 años cerquita de mi proyecto, de los promotores… Esta ha sido la gira de los 5 Wizink llenos, de los dos Sant Jordi petados, de tocar en festivales y sentir que la música era el vehículo capaz de transportarnos donde queríamos, de los más de 30 ‘sold out’.

Hay que acabar esta gira donde empezó todo, donde soñaba tocar. “Y por qué no haces otro Wizink? Y por qué no haces el Metropolitano el año que viene?” “Estáis en un momento dulce”

Y precisamente, porque estamos en un momento dulce, nos despedimos de la mejor manera: tocando en la sala que me vio nacer, La Riviera. Cantando las canciones que no hemos tocado en la gira: esas que siempre pedís, esas que son tan vuestras, esas que hace tanto no tocamos.

Volver a los orígenes por un único motivo: xq me da la gana. Entradas YA a la venta en @elcorteingles, enlace en stories.”

También lo ha anunciado en su cuenta de Twitter:

Entradas YA a la ventahttps://t.co/kcpcjzxQk3



Acabar donde un día empezaste, donde mis seguidores me regalaron la ilusión que siempre había soñado: llenar una sala. pic.twitter.com/PSb9emydn5 — Dani Martín (@_danielmartin_) December 5, 2022

Tal y como indica el artista las entradas ya han salido a la venta y ya se ha creado una cola virtual de cientos de usuarios para comprarlas.

Cola de espera

Si eres uno de los afortunados que consigue entrada para este concierto único e inesperado, podrás ver a Dani Martín interpretar algunas de las canciones más famosas y conocidas, que el público de toda la vida espera escuchar pero que no suelen formar parte de sus shows. Sin duda un plan de última hora en Madrid que es perfecto si quieres rememorar algunos temas de Dani Martín a la vez que disfrutas de los de su último disco, cantando y bailando sin parar.

