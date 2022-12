Los coches con los que no se podrá circular por Madrid a partir de enero de 2023

El 21 de mayo de 2021 se publicó en el BOE la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Con ella fueron introduciéndose poco a poco en España diferentes normas y medidas en materia de movilidad, entre otras, para ir cumpliendo con los requisitos que harán disminuir las emisiones perjudiciales para el medio ambiente.

Por ejemplo en la Comunidad de Madrid, actualmente existe la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Distrito Centro de la ciudad, que implica la normativa por la que los turismos con etiqueta ambiental A no pueden acceder al interior de la M-30. La excepción solo se da si estos coches están domiciliados en Madrid en el Registro de la DGT y figuran de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Madrid. Pero esto cambiará en poco tiempo.

Los coches que no pueden entrar a Madrid en 2023

Según la ley, una vez dé comienzo el año 2023, se establecerán nuevas Zonas de Bajas Emisiones en España en todas las localidades de más de 50.000 habitantes. Esas zonas deben estar fijadas para todo 2023 y en ellas no podrán entrar ni circular turismos con distintivo ambiental A. Estos son los coches de gasolina matriculados antes del 2000 y de diésel antes de 2006.

A esto se suma la prohibición del acceso y circulación de esos mismos turismos por las vías públicas urbanas del interior de la M-30 y por la propia M-30, conforme se puede leer en la web del Ayuntamiento de Madrid.

La Comunidad de Madrid cuenta con 23 lugares que alcanzan ese número de habitantes, lo cual quiere decir que todos los coches sin etiqueta, o de distintivo medioambiental A, tendrán restricciones de circulación en todos estos municipios:

¿Dónde no se podrá circular en coche sin etiqueta ambiental en 2023?

Alcalá de Henares Alcobendas Alcorcón Aranjuez Arganda del Rey Boadilla del Monte Collado Villalba Colmenar Viejo Coslada Fuenlabrada Getafe Leganés Madrid capital Majadahonda Móstoles Parla Pinto Pozuelo de Alarcón Rivas-Vaciamadrid Las Rozas San Sebastián de los Reyes Torrejón de Ardoz Valdemoro

Estas medidas suponen que cerca de 1,2 millones de automóviles no podrán circular por diferentes zonas de Madrid, además de que el 84% de los vehículos sin etiqueta se encuentra en alguna de las 23 ubicaciones que tienen más de 50.000 habitantes.

En el siguiente mapa se indica cuántos turismos carecen de etiqueta en todos los territorios citados en la lista anterior.

Fuente - MSI para Solera

Explicación de etiquetas ambientales

Lo cierto es que la etiqueta de emisiones A realmente no existe materialmente, sino que implica que el vehículo no tiene derecho a llevar etiqueta de distintivo contaminante. De hecho, en la DGT no se incluye esta etiqueta como una de las disponibles para pegar en la luna del coche. Por lo tanto, los turismos con distintivo ambiental A son los que no llevan etiqueta.

Fuente: Revista DGT

De menos a más contaminantes, la DGT establece estos niveles: 0, Eco, B, C y “otros vehículos”, la categoría que no tiene distintivo también denominada como A.

Según la Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, se establecen y especifican las diferentes clasificaciones de vehículos dependiendo de su potencial contaminante, en el caso de los turismos que no pueden acceder a las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) esto es lo que se expone:

“e) Vehículos A:

Todo vehículo a motor que por su clasificación en el Registro de Vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención de la clasificación 0 emisiones, ECO, C o B.”

Según la web de la ITV se traduce de esta manera: “los coches que se han matriculado antes del 2000 si utiliza gasolina o antes del 2006 si es diésel, así que no se ajustan a los cerca de 16 millones de vehículos que menos contaminan. Aproximadamente la mitad del parque automovilístico español se ha quedado sin el distintivo ambiental.”

