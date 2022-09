Cines de verano en Madrid: última oportunidad para ver películas al aire libre

El fin del verano está cada vez más cerca y son muchas las personas que ya han vuelto a la rutina de ir al trabajo, llevar a los niños a clase o dejar atrás los baños en las piscinas. Esta época en la que el calor va remitiendo puede ser de agrado para mucha gente, aunque otros estarán apenados por despedir la época estival.

[Calendario escolar 2022-23 de Madrid: inicio del curso, festivos y vacaciones]

Con ello, otra de las cosas llega a su fin es la temporada de cines de verano. En la Comunidad de Madrid ha habido una gran oferta en esta actividad de ocio, que aúna el cine y el disfrute de las suaves noches de verano. Si has acudido a alguno, probablemente quieras repetir y, si no has podido hacerlo, aún tienes la oportunidad de vivir esta experiencia, a la vez tan sencilla pero tan reconfortante.

Este año, los cines de verano de Madrid de los que hemos podido disfrutar han estado repartidos por diferentes zonas y distritos como el de Retiro, Salamanca, Arganzuela, Barajas, Vallecas, Tetuán, Moncloa o Ciudad Lineal.

La mayoría de ellos dieron comienzo en el mes de julio y terminaron en agosto o principios de septiembre, pero aún hay algunos que emitirán su última película del verano en los próximos días. Cabe añadir que aunque en el Autocine de Madrid puedes disfrutar de películas al aire libre durante todo el año, o desde el coche en épocas de frío, no se trata de un cine de verano como tal.

Así que si quieres disfrutar de la última oportunidad para ir al cine de verano, un plan perfecto tanto para hacerlo solo o en compañía, te dejamos los lugares, fechas y sesiones que aún están disponibles, algunos de ellos con películas de estreno y opciones muy interesantes.

Cine de verano de la Bombilla: Fescinal

Alcanzando su 37ª edición, el Parque de la Bombilla, en el distrito de Moncloa-Aravaca, acoge uno de los cines de verano más destacados de Madrid. Además de la emisión de películas de estreno y sesiones para grandes y pequeños, también ofrece coloquios de actores y directores, o películas en versión original.

Finaliza el 12 de junio y en su programación se encuentran títulos como la recién estrenada 42 Segundos, Héroes de Barrio, el clásico Eduardo Manostijeras o Minions: El origen de Gru. Todos los pases se emiten a partir de las 22:15 horas. Para comprar entradas y consultar más información puedes consultar su web.

Cine La Estival

Sin movernos de distrito, hasta el 10 de septiembre encontramos este cine de verano que también va más allá de solo poner películas, pues también ofrecen conciertos, micromusicales o monólogos. Una de las curiosidades es que la entrada incluye auriculares inalámbricos estéreo para escuchar todas las actividades. Este cine de verano está rodeado de gastronomía e historia, sin salir de la Plaza de España. Consulta su programación pinchando aquí.

Cine a golpe de pedal: La Cinecicleta

Una alternativa diferente que apuesta por el cine sostenible y que tendrá lugar los siguientes días:

9 de septiembre: Centros de Información y Educación Ambiental de Dehesa de la Villa

16 de septiembre: Huerto del Retiro

23 de septiembre: Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella

Es totalmente gratuito y lo que lo hace especial es su forma de generar la energía para emitir la película: lo hacen en bicicleta, de modo que el pedaleo genera energía cinética que produce una corriente doméstica.

Cine de verano de Arganzuela

Durante julio, agosto y parte de septiembre el Auditorio al aire libre del parque Enrique Tierno Galván ha acogido un cine de verano gratuito de lo más completo, en el que cada viernes se emitía una película de diferente género. Este viernes 9 llega a su fin y la película que cierre será Tom y Jerry.

Cine de verano de Ciudad Lineal

También gratuito, el cine de verano de este distrito se encuentra en el Auditorio al aire libre del Parque Calero. Empezó en julio y su última emisión es el 10 de septiembre. Para reservar las entradas puedes hacerlo por teléfono o por correo electrónico, y se deben recoger en taquilla el mismo día de la emisión. Aquí encontrarás las películas programadas para este viernes y sábado.

Cine de verano Parque de Begoña

Con características similares al caso anterior, pues también es gratis, comenzó en julio y acaba el 10 de septiembre; el cine de verano del parque de Begoña tiene lugar enla Instalación Deportiva Municipal Básica Pista Deportiva, en la avenida Llano Castellano. Se podrán ver Un amigo extraordinario y La Gallina Turuleca, el viernes y sábado respectivamente, a partir de las 22:00 horas. Para más información puedes entrar en su web.

Sigue los temas que te interesan