Cabalgata de Reyes 2023 de Madrid: horarios , recorridos y acceso a las gradas

El 25 de diciembre, día de Navidad, ya ha quedado atrás, pero eso no significa que las fiestas de esta época hayan terminado. Además, los más pequeños de la casa siguen teniendo vacaciones para disfrutar y pasar en familia.

Y uno de esos días señalados que se celebran con tradición en nuestro país es el seis de enero, día de los Reyes Magos o de la Epifanía del Señor, que se celebra en memoria de los tres sabios mágicos que llevaron oro, incienso y mirra al Niño recién nacido. Es por ello que la noche del cinco al seis de enero es una de las más especiales, ya que es cuando los regalos llegan a los hogares, siendo los niños los que más lo esperan y disfrutan.

Por ello, con la Cabalgata de Reyes se rememora el camino de sus tres majestades siguiendo a la estrella que les llevó a Belén, viaje en el que iban cargados de regalos. Hoy en día, Madrid cuenta con una de las Cabalgatas más grandes y espectaculares de España, pues desfilan cientos de personas y personajes, como los dibujos animados favoritos de los niños, pajes, hadas, animales, y todo lo que puedas imaginar, con espectáculos y carrozas llenas de color, música, luces y caramelos que se lanzan hacia el público.

[Ir a la casa de Papá Noel o de un Rey Mago: plan navideño con niños en Madrid]

Si quieres ser uno de los presentes cuando este espectáculo llegue, te contamos dónde, cuándo y a qué hora se celebrará esta Cabalgata de Reyes 2023 en Madrid ciudad. Además, desde la web de la Navidad de Madrid se ha facilitado información sobre otras Cabalgatas de la ciudad por barrios, para que tengas la oportunidad de asistir a la que quieras.

Horarios, recorrido y ubicación de la Cabalgata de Reyes 2023

El 5 de enero de 2023 se espera que la comitiva salga a las 18:30 horas de la plaza de San Juan de la Cruz y baje poco a poco el Paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles, donde los Reyes Magos, a las 20:45, harán llegar su mensaje de magia y felicidad para todos. Por lo que la gran Cabalgata 2023 de Madrid será empezará a las 18:30 y acabará a las 20:45 de la tarde. En el siguiente mapa puedes consultar de forma más visual este recorrido.

Ante el gran número de personas que se espera que acudan a la cita, se recomienda ir con bastante tiempo de antelación para encontrar un sitio sentado entre las gradas o con buena visibilidad, y para poder llegar sin restricciones a la zona, ya que puede haber calles cortadas o estaciones de metro y de bus momentáneamente sin servicio.

Cabe añadir que este año, al no haber restricciones por coronavirus el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado 10.500 plazas en gradas abiertas, sin reserva. Según explica Europa Press, sobre las 17:00 se abrirá el acceso a los asientos, acomodando al público por orden de llegada hasta completar aforo.

Si prefieres un evento menos multitudinario o quedarte más cerca de casa, esta es la información proporcionada por el Ayuntamiento de Madrid sobre las Cabalgatas de los distritos de la ciudad:

"CABALGATA DE BARAJAS

5 de enero, 18:00 horas

Espectáculo musical en la Plaza Mayor de Barajas mientras se espera la llegada de los Reyes Magos de 18 a 20:30 horas

CC Villa de Barajas

C/ De La Botica, 10

Recepción de los Reyes Magos

5 de enero, 20:30 h

Los más pequeños podrán fotografiarse con los Reyes Mayos y recibir una bolsa de caramelos.

CABALGATA DE CARABANCHEL

4 de enero, 17:00 horas

Recorrido: Avda. de la Peseta, Avda. Carabanchel Alto, C/ Eugenia de Montijo, C/ Gral. Ricardos y Gta. Marqués de Vadillo

CABALGATA DE CHAMARTÍN

3 de enero, 17:00 horas

Salida desde Avenida Pío XII (altura centro comercial)

Recorrido: plaza de Perú, calles Príncipe de Vergara, López de Hoyos, Nuremberg y Pradillo para acabar su trayecto en el parque de Berlín.

CABALGATA DE CIUDAD LINEAL

4 de enero, 17:30 horas

Recorrido: La comitiva saldrá de la Avenida Marqués de Corbera (junto al puente de la M-30), C/ Francisco Villaespesa, C/ Ascao, C/ Emilio Ferrari, C/ Alcalá y la Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 16 (frente a la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal).

Tras la finalización de la Cabalgata, los Reyes Magos dirigirán unas palabras a los niños/as del distrito de Ciudad Lineal, en la zona situada en la plaza ubicada frente a la puerta principal de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 16.

CABALGATA DE LA LATINA

5 de enero, 17:00 horas

Desde la Plaza de Puerta del Ángel hasta la Plaza Distrito Latina (Anexa al edificio de la Junta de Latina), donde tendremos un fin de fiesta con un espectáculo musical familiar Bienvenidos a Navilandia, a cargo de la Compañía Tatira Teatro, donde sus personajes, invitaran a toda la familia a una gran aventura musical, diversión y alegría.

Se recibirá a sus Majestades los Reyes Magos en un escenario con un Belén navideño.

Recorrido: Salida desde la Plaza de la Puerta del Ángel, Alto de Extremadura, C/ Higueras, C/ Alhambra, C/ Duquesa de Parcent, C/ Camarena, C/ Ocaña, Intercambiador de Transportes de Aluche, Avda. de las Águilas, C/ José de Cadalso (Avda. de las Águilas), C/ Rafael Finat, C/ Rafael Finat (C/ Guareña), Pza. JMD Latina

CABALGATA DE MONCLOA- ARAVACA

4 de enero

Recorrido de la comitiva de los Reyes Magos por Aravaca, que finaliza con una recepción en la Plaza de la Corona Boreal

CABALGATA DE MORATALAZ

4 de enero, 17:30 horas

C/ Fuente Carrantona, 10

Recorrido: Corregidor Diego de Valderrábano (esquina con C/ Ramón Areces), Camino de los Vinateros, Avda. de Moratalaz, Plaza del Encuentro, Hacienda de Pavones, C/ Cañada, Camino de los Vinateros, Avenida de Moratalaz, Pico de los Artilleros, Pza. Corregidor Conde de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones, Fuente Carrantona, (Junta de Distrito) – C/ Encomienda de Palacios.

CABALGATA DE TETUÁN

4 de enero, 18:00 horas

C/ Bravo Murillo, desde Glorieta de Cuatro Caminos a Junta Municipal de Distrito (Bravo Murillo 357)

Carrozas, pasacalles. Espectáculo musical de animación infantil en la entrada principal de la Junta Municipal de Distrito desde las 18:00 horas hasta la llegada de la comitiva. Recepción de cartas por SS MM los Reyes de Oriente.

CABALGATA DE USERA

4 de enero, de 17:00 a 22:00 horas

Recorrido por las calles del Distrito. Ilusión y fantasía con la llegada de Sus Majestades de Oriente a las calles de Usera para ver de cerca a los más pequeños y compartir una noche mágica.

CABALGATA DE VICÁLVARO

5 de enero, 17:30 horas

Tradicional Cabalgata De Reyes del distrito. Participan 31 entidades ciudadanas.

Recorrido: salida de Colegio Público Pedro Duque y llegada en el Centro Cultural Valdebernardo. C/ Minerva, C/ San Cipriano, Avenida de Daroca, C/ de Calahorra, Camino Viejo de Vicálvaro, Plaza de Alosno, Avenida de la Democracia, C/ Tren de Arganda, y Bulevar de Indalecio Prieto.

Actividades de animación a lo largo del recorrido y en el Centro Cultural Valdebernardo. Entrega de regalos a la finalización de la misma."

Sigue los temas que te interesan